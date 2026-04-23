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Dreame Z30 Pro Aqua: Verkaufsstart in Deutschland mit Rabatt

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Das Unternehmen Dreame hat kürzlich mit dem Z30 Pro Aqua A ein neues Kombigerät für Saugen und Wischen vorgestellt. Nun hat man den offiziellen Verkaufsstart in Deutschland verkündet.

Der Z30 Pro Aqua A ist als kabelloser 2-in-1-Akkusauger konzipiert, der Trockenstaubsaugen sowie Nass- und Trockenreinigung in einem Gerät zusammenführt. Der Hersteller ordnet das Produkt als neues Konzept innerhalb seines Staubsaugerportfolios ein.

Nach Angaben des Unternehmens soll das Gerät Schmutz und Flecken in einem Arbeitsgang aufnehmen. Genannt werden unter anderem eine kombinierte Sprüh-, Schrubb- und Saugfunktion, eine Selbstreinigung der Walze sowie eine Trocknung mit Heißluft. Zusätzlich verweist Dreame auf weitere Bürstenaufsätze für verschiedene Oberflächen und auf ein klappbares Design für schwer erreichbare Stellen.

Dreame Z30 Pro Aqua A: Funktionen und Leistung

Bei der Ausstattung nennt Dreame eine Saugleistung von bis zu 28.000 Pa, eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten und ein Filtersystem mit einer Effizienz von bis zu 99,99 Prozent bei feinen Partikeln und Allergenen.

Für die Nassreinigung werden bis zu 40 Minuten Einsatzzeit und eine Flächenleistung von bis zu 290 Quadratmetern angegeben. Die Wasserführung erfolgt laut Hersteller über getrennte Behälter für Frischwasser, Schmutzwasser und feste Partikel.

Der Z30 Pro Aqua A ist ab sofort in mehreren europäischen Märkten erhältlich, auch in Deutschland. Als Vertriebskanäle nennt Dreame unter anderem Amazon. Dort lässt sich das Gerät ab sofort mit einem Launch-Rabatt für 499 € bestellen.

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