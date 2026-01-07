Dreame zeigt erstes Elektroauto und dürfte es damit schwer haben

Was haben der Xiaomi SU7 Ultra, BYD Yangwang U9, Porsche Taycan Turbo GT oder Rimac Nevera R gemeinsam? Extrem viel elektrische Leistung im vierstelligen Bereich. Und genau da möchte Dreame mitmischen, ganz oben bei Sportwagen.

In China hat man mit dem Kosmera Nebula 1 jetzt das erste Konzept für den ersten Sportwagen des Saugroboter-Herstellers gezeigt und will hier über 1.800 PS in der Top-Version mitbringen. Die 100 km/h erreicht man damit in unter 2 Sekunden.

Dreame Cars, wie die neue Sparte der Marke aus China heißt, will gegen 2027 an den Start gehen und hat globale Pläne, unter anderem auch in Deutschland. Aber es gibt noch keine konkreten Details zum Auto, genauen Start oder einem Preis.

Ich bin aber mal gespannt, ob sich eine Marke wie Dreame im Segment von Bugatti und Co. etablieren kann, denn bisher zeigt sich, dass vor allem die preiswerten Marken aus China eine Chance haben, der Luxus-Markt ist deutlich schwieriger zu erobern. Da wollen viele Kunden nicht nur ein gutes Auto, sondern eine Marke.