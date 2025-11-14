Tarife

Drillisch Black Deals: Mehr Daten, Freimonate und „Cyber Booster“

Bild: KI-generiert

Drillisch justiert seine Black-Deals: sim24 erhöht auf 35 GB für 5,99 €, Freimonate und Cyber-Booster laufen bei BIGSIM und sim.de weiter.

Drillisch aktualisiert die „Black‑November‑Aktion“: Bei sim24 entfällt laut Unternehmensangaben die 3‑Freimonate‑Promo, der „Cyber Booster“ bleibt aber. Zugleich steigt das 5,99‑€‑Angebot von 30 auf 35 GB, teils auch monatlich kündbar gegen 9,99 € Anschlusspreis.

BIGSIM und sim.de führen die Kombination aus drei Freimonaten bei 24 Monaten Laufzeit und dreimal 10 GB „Datasnack“ fort, mit maximal 50 Mbit/s.

Black-Deals: Datenstufen und Konditionen

Für Laufzeitverträge werden u. a. 3 GB für 2,99 € (BIGSIM), 20 GB für 4,99 € (BIGSIM), 50 GB für 8,99 € (sim.de) und 70 GB für 12,99 € (sim.de) genannt. Sim24 listet 60 GB für 9,99 € und 40 GB für 7,99 €.

Bei Flex‑Varianten ohne Bindung gelten ähnliche Datenstufen, jedoch mit 9,99 € Anschlusspreis und ohne Freimonate, während der Booster je nach Marke angeboten wird.

Kernpunkte der aktuellen Aktion

Das Unlimited‑on‑Demand‑Modell bleibt bei 19,99 €: zunächst 30 GB/Monat, danach beliebig oft 1‑GB‑Pakete gratis über die Servicewelt nachbuchbar. Alle genannten Tarife sind im 1&1-Netz angesiedelt.

