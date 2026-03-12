Software

DWD WarnWetter 5.4.0 bringt neue Pushmeldungen und detailliertere Warngebiete

Die WarnWetter-App erhält mit Version 5.4.0 neue Funktionen für Polleninformationen sowie erweiterte Warnmeldungen bei Hochwasser und Sturmflut.

Das Update wurde am 12. März 2026 veröffentlicht und erweitert mehrere Informations- und Warnbereiche der App. Nutzer können nun laut Angaben der Entwickler die aktuelle Pollenbelastung für einen ausgewählten Favoritenort anzeigen lassen. Zusätzlich kann eine Pushbenachrichtigung ausgelöst werden, wenn die Pollenbelastung steigt.

Auch bei Unwetter- und Hochwasserwarnungen wurden Anpassungen vorgenommen. So führt die neue Version zusätzliche Warngebiete für Hochwasser ein. Zudem können Nutzer entsprechende Pushmeldungen für ihre Favoritenorte aktivieren.

Neue Funktionen und erweiterte Warnmeldungen in DWD WarnWetter 5.4.0

Wichtige Neuerungen im Überblick

  • Pollenbelastung für Favoritenorte abrufbar
  • Pushbenachrichtigung bei steigender Pollenbelastung
  • Neue Warngebiete bei Hochwasserwarnungen
  • Detailliertere Sturmflutwarnungen mit Pushfunktion
  • Wetterbericht für Bayern in Nord und Süd aufgeteilt

Ein Teil der neuen Funktionen steht laut Anbieter nur in der kostenpflichtigen Vollversion der App zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die Anzeige der Pollenbelastung, entsprechende Pushmeldungen sowie die getrennte Darstellung des Wetterberichts für Nord- und Südbayern.

WarnWetter ist die App des Deutschen Wetterdienstes zur Anzeige amtlicher Wetterwarnungen, Vorhersagen und begleitender Wetterinformationen.

