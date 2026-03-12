Innovision Pro: Volkswagen ab sofort mit neuer Android-Software

Volkswagen zeigte uns heute nicht nur eine Preview für den neuen VW ID.3 Neo, den man im April enthüllen wird, man kündigte im gleichen Atemzug auch den Schritt zur neuen Software an, bei der Android die Basis im Infotainment ist.

Das neue Infotainmentsystem nennt sich „Innovision Pro“ und die Überraschung ist, dass man es ab sofort schon im VW ID.4, VW ID.5 und VW ID.7 findet. Wer eines der drei Elektroautos bestellt, der bekommt es direkt mit der neuen Software.

Mich überrascht das deshalb, weil wir später im Jahr auch einen ganz neuen VW ID.4 sehen werden, der VW ID Tiguan heißen könnte. Aber ich habe eine kleine Vermutung, warum Volkswagen die Software in den Auto schon jetzt aufwertet.

Es liegt am VW ID.5 und VW ID.7

Der VW ID.5 wird angeblich gestrichen, damit endet er immerhin mit passabler Software, und der VW ID.7 wird vermutlich nicht 2026 aktualisiert, somit ist dieser auch wieder etwas attraktiver. Und der VW ID Buzz? Den hat man vergessen.

Bei den Displays tut sich bei Innovision Pro übrigens noch nichts (der Cupra Born hat ja ein größeres Fahrerdisplay), aber es gibt die physischen Tasten auf dem Lenkrad. Achja, das Head-up-Display fehlt in der normalen Version, wer das will (gibt dann direkt ein Augmented-Reality-Head-up-Display) muss mehr zahlen.

Für das volle Erlebnis muss noch das Soundsystem „Harman Kardon“ gebucht werden, was 1.550 Euro kostet, darin versteckt sich das HUD. Seltsamer Schritt.