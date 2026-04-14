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Dyson kündigt neuen Luftreiniger für 2026 an

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Dyson hat heute einen neuen Luftreiniger angekündigt, den Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3, bei dem man die größte Neuerung direkt im Namen versteckt hat.

Es handelt sich hier um den bekannten Dyson Purifier Cool, aber die neue Version erkennt die Personen im Raum und „verteilt die gereinigte Luft gezielt dort, wo thermischer Komfort erforderlich ist“. Natürlich wirbt man, wie sollte es 2026 auch anders sein, mit KI. Bilder werden in Echtzeit analysiert und danach gelöscht.

Verlässt eine Person (oder mehrere Personen) den Raum, dann wird die intelligente Rotation direkt gestoppt, um Energie zu sparen. Hier eine Übersicht von Dyson:

  • Luftreiniger und Ventilator mit KI -gestützter Sensorik
  • Intelligente Kühlfunktion
  • Fortschrittliche K-Carbon – und HEPA -Filtration: Entfernt 50 % mehr NO ₂ sowie Gerüche, VOCs und 99,95 % der ultrafeinen Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern.
  • Vollständig abgedichtet nach HEPA H13 Standard
  • Automatisches Sensorsystem: Überwacht kontinuierlich PM2,5, PM10, VOCs, NO ₂ und Formaldehyd
  • Nachtmodus: 50 % leiser mit gedimmtem Display
  • Steuerung via MyDyson ™️ App

Marktstart ist im Mai, das genaue Datum wird Dyson noch mitteilen. Wir haben aber schon einen Preis, denn die UVP liegt bei 699 Euro. Der Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3 wird direkt bei Dyson und in den Dyson Stores erhältlich sein.

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14. April 2026 | Jetzt lesen →

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