Dyson PencilVac: Das kostet „der dünnste Sauger der Welt“

Dyson präsentierte im Frühjahr den „dünnsten Sauger der Welt“, nannte für den PencilVac allerdings keinen Preis. Das hat man jetzt nachgeholt, dann ab sofort ist der Dyson PencilVac Fluffycones (so der komplette Name) bei Dyson erhältlich.

Für den besonders dünnen Sauger werden 599 Euro fällig und ausgeliefert wird das Modell ab dem 22. Oktober, also etwas früher als geplant, denn eigentlich wurde der PencilVac offiziell von Dyson einst als große Neuheit für 2026 angekündigt.

Im Lieferumfang gibt es laut Dyson die Fluffycones Bodendüse, eine rotierende Kombi-Fugendüse und die magnetische Ladestation. Bisher gibt es nur diese eine Version für 600 Euro, gut möglich, dass in Zukunft noch weitere Pakete folgen.

