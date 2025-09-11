Smart Home

Dyson hat mit dem V16 ein neues Flaggschiff für den Akkusauger vorgestellt und kehrt damit auch wieder zurück zur alten Bezeichnung. Nach dem V15 gab es den Gen5, was wohl Kunden verwirrte, daher haben wir jetzt wieder einen V16.

Doch ganz so leicht macht es uns Dyson nicht, denn die konkrete Bezeichnung lautet „Dyson V16 Piston Animal Submarine“, man hat also noch ein paar Begriffe in der Marketingabteilung gesucht und diese einfach mal so ans Ende gepackt.

Was ist beim Dyson V16 neu? Es gibt einen neuen Dyson Hyperdymium Motor mit 900 Watt, der 315 Airwatt (AW) erzeugt, es gibt eine doppelt-konische All Floor Cones Sense Bodendüse, einen Submarine 2.0 Reinigungsaufsatz und einen ganz neuen CleanCompaktor Staubbehälter (man kann den Inhalt selbst komprimieren).

Die Basisversion mit 4 Aufsätzen startet bei 849 Euro, für 899 Euro gibt es dann 7 Aufsätze im Lieferumfang des Dyson V16. Bisher wird das neue Dyson-Topmodell nur bei Dyson selbst im Shop angeboten und es gibt nur eine Farbkombination.

Ich mag ja die Sauger von Dyson und habe auch das letzte Spitzenmodell hier, aber optisch würde ich mir auch mal dezentere Versionen wünschen. Es ist immerhin ein Sauger, der soll an der Wand eigentlich nicht so sehr wie hier ins Auge fallen.


Dyson V16: Neues Sauger-Flaggschiff vorgestellt
