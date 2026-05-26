Stellt Porsche sein erstes Elektroauto ein?

Der Porsche Taycan sollte das große Vorzeigemodell für die elektrische Zukunft der Marke sein und war es am Anfang auch. Die Nachfrage nach dem Taycan war gut, das Feedback sehr positiv und er zog teilweise sogar an der Ikone 911er vorbei.

Doch der Markt hat sich wieder gewandelt und Porsche versäumte es, dass man das Elektroauto entsprechend pflegte. Ja, es wurde besser und es lädt noch ein bisschen schneller, aber viele Probleme des Autos hat Porsche bis heute ignoriert.

Der Einbruch des Porsche Taycan

Genau diese Entwicklung rächt sich jetzt, denn die Produktion wurde diese Woche pausiert, da man kaum noch Einheiten verkauft, und laut Automobilwoche gibt es bei Porsche die Frage, ob man „die Baureihe nicht vorzeitig auslaufen sollte“.

Michael Leiters mistet als neuer Chef bei Porsche gerade massiv aus und wenn der Taycan nicht zurück auf die Spur findet, wäre das durchaus eine Option. Ein echter Nachfolger, der 2027 kommen sollte, wurde verschoben, da stellt sich also die Frage, ob das kommende Upgrade mit Fake-Gangschaltung die große Rettung ist.

Falls nicht, dann war es das vielleicht mit dem Taycan und wir werden langfristig einen elektrischen Panamera sehen. Wobei sich der aktuell, obwohl er ganz normal als Verbrenner angeboten wird, auch schwertut. Das Problem von Porsche ist aber nicht der Antrieb, auch wenn das die Führungsebene von Porsche derzeit glaubt.

Ein optisch eher schlechtes Facelift, ein Fokus auf technische Neuerungen, die nicht so relevant sind, ein sehr hoher Wertverlust und ein nicht mehr zeitgemäßer Innenraum. Elektroautos tun sich in dieser Preisklasse und als Sportwagen wieder schwerer, ja, aber es liegt beim Taycan nicht nur an den „äußeren Umständen“.

Ich fände es schade, wenn der Porsche Taycan keine Zukunft hat, denn er hat bei mir im Umfeld einige für Elektromobilität begeistert. Das nächste Modelljahr wird vermutlich entscheidend sein, ob der Taycan eine große Zukunft bei Porsche hat.