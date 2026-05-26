Heute hätte GTA 6 erscheinen sollen

Es ist der 26. Mai 2026, das Datum, welches Rockstar Games im zweiten Trailer als finales Datum für das Spiel nannte, als man es am Ende doch von 2025 auf 2026 verschieben musste. Im ersten Trailer sprach man nämlich noch von 2025.

Dieses Datum war von Anfang an unrealistisch, wie wir mittlerweile wissen, GTA 6 wurde viel zu früh angekündigt, was vielleicht mit den Leaks damals zu tun hatte. Doch der 19. November scheint sicher und das Marketing beginnt im Sommer.

Rockstar schweigt zu GTA 6

Rockstar Games schweigt jedoch seit über einem Jahr, nur Take-Two-Chef Strauss Zelnick ist immer wieder in Interviews unterwegs. In den letzten Wochen gab es sehr viel Spekulation, wann wir mehr sehen werden (eine unzuverlässige Quelle spricht auch davon, dass es heute Trailer 3 gibt), gezeigt wurde aber nichts.

Sommeranfang ist am 21. Juni, es könnte also noch einen Monat dauern, bis uns Rockstar Games mehr zeigt. Wobei mich wundert, dass Sony ein großes Event im Juni geplant hat, dort hätte ich mit PS5-Bundles gerechnet, immerhin gibt es einen Deal mit Sony. Die Frage ist jedoch, was man genau unter „Marketing“ versteht.

Wäre ein Trailer 3 mit Vorbestellungen schon richtiges Marketing? Oder sind damit eher klassische Werbeanzeigen gemeint? Schade, dass zuverlässige Quelle dazu schweigen, Jason Schreier hat sich bisher gar nicht zu GTA 6 geäußert. Er wusste, wann der erste Trailer kommt. Wenn er sich meldet, dann stimmt es in der Regel.

In einer anderen Welt wäre heute also vielleicht ein Höhepunkt an Urlaubs- und Krankmeldungen gewesen, aber jetzt warten wir bei GTA 6 auf den Herbst.