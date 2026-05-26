Gaming

Heute hätte GTA 6 erscheinen sollen

Autor-Bild
Von
Google News
|
Gta 6 Jason Duval

Es ist der 26. Mai 2026, das Datum, welches Rockstar Games im zweiten Trailer als finales Datum für das Spiel nannte, als man es am Ende doch von 2025 auf 2026 verschieben musste. Im ersten Trailer sprach man nämlich noch von 2025.

Dieses Datum war von Anfang an unrealistisch, wie wir mittlerweile wissen, GTA 6 wurde viel zu früh angekündigt, was vielleicht mit den Leaks damals zu tun hatte. Doch der 19. November scheint sicher und das Marketing beginnt im Sommer.

Rockstar schweigt zu GTA 6

Rockstar Games schweigt jedoch seit über einem Jahr, nur Take-Two-Chef Strauss Zelnick ist immer wieder in Interviews unterwegs. In den letzten Wochen gab es sehr viel Spekulation, wann wir mehr sehen werden (eine unzuverlässige Quelle spricht auch davon, dass es heute Trailer 3 gibt), gezeigt wurde aber nichts.

Sommeranfang ist am 21. Juni, es könnte also noch einen Monat dauern, bis uns Rockstar Games mehr zeigt. Wobei mich wundert, dass Sony ein großes Event im Juni geplant hat, dort hätte ich mit PS5-Bundles gerechnet, immerhin gibt es einen Deal mit Sony. Die Frage ist jedoch, was man genau unter „Marketing“ versteht.

Wäre ein Trailer 3 mit Vorbestellungen schon richtiges Marketing? Oder sind damit eher klassische Werbeanzeigen gemeint? Schade, dass zuverlässige Quelle dazu schweigen, Jason Schreier hat sich bisher gar nicht zu GTA 6 geäußert. Er wusste, wann der erste Trailer kommt. Wenn er sich meldet, dann stimmt es in der Regel.

In einer anderen Welt wäre heute also vielleicht ein Höhepunkt an Urlaubs- und Krankmeldungen gewesen, aber jetzt warten wir bei GTA 6 auf den Herbst.

ASUS ROG Ally: Neue Generation des Gaming-Handheld wohl geplant

Der taiwanesische Hersteller von Computerhardware und -zubehör ASUS ist bereits seit einiger Zeit im Segment der Gaming-Handhelds aktiv und hat…

25. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Heute hätte GTA 6 erscheinen sollen
Weitere Neuigkeiten
So sieht das erste Elektroauto von Ferrari aus
in Mobilität
Für uBlock Origin und mehr: Inhalte mit Generativen KI den Kampf ansagen
in Devs und Geeks
ASUS ROG Ally: Neue Generation des Gaming-Handheld wohl geplant
in Gaming
Tv Fernseher
Fernsehen über Internet verdrängt erstmals Kabel
in Unterhaltung
Unfall
Prognose: Kfz-Reparaturkosten steigen massiv trotz Assistenzsystemen
in Mobilität
Alkohol verliert an Bedeutung
in Gesellschaft
Nutzer zahlen immer mehr für KI
in Dienste
Sky verlängert Premier-League-Rechte bis 2031
in Unterhaltung
Cupra Raval: Kompaktes Elektroauto mit noch mehr Leistung
in Mobilität
Apple watchOS 27: Nutzer sollten ihre Erwartungen senken
in Firmware und Updates