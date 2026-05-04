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easybank erhöht Kreditkarten-Startbonus

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Die easybank erhöht das Startguthaben für ihre Visa-Kreditkarte ab dem 4. Mai 2026 auf 60 Euro.

Nach Angaben der Bank richtet sich die Aktion ausschließlich an Neukunden. Voraussetzung für den Erhalt des Bonus ist ein Kartenumsatz von mindestens 100 Euro innerhalb der ersten vier Wochen nach Kontoeröffnung. Zusätzlich müssen Kunden einer Zusendung von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen per E-Mail oder Push-Nachricht zustimmen.

Die easybank bewirbt die Visa-Kreditkarte unter anderem mit einer fehlenden Jahresgebühr sowie gebührenfreien Bargeldabhebungen und Auslandseinsätzen. Zudem nennt das Unternehmen eine zinsfreie Zahlungsfrist von bis zu 50 Tagen und die Möglichkeit zur flexiblen Teilzahlung.

Welche Bedingungen für den 60-Euro-Bonus gelten

Laut easybank erfolgt die Auszahlung des Startguthabens spätestens zwölf Wochen nach Erreichen des Mindestumsatzes. Die erteilte Werbeeinwilligung muss bis zur Auszahlung bestehen bleiben. Kunden können diese Zustimmung laut der Bank jederzeit widerrufen, verlieren dann jedoch den Anspruch auf den Bonus.

Zur easybank Visa →

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