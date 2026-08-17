easybank mit 60 Euro Kreditkarten-Startbonus

Die easybank passt das Startguthaben ihrer Visa-Kreditkarte ab sofort auf 60 Euro an.

Neukunden müssen innerhalb der ersten vier Wochen nach Kontoeröffnung mindestens 100 Euro mit der Kreditkarte umsetzen, um den Bonus zu erhalten. Zusätzlich ist eine Einwilligung in Produktinformationen per E-Mail und/oder Push-Nachricht erforderlich. Diese muss mindestens bis zur Auszahlung bestehen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

60 Euro Startguthaben für Neukunden

Mindestens 100 Euro Kartenumsatz in vier Wochen

Keine Jahres- oder Auslandseinsatzgebühr laut easybank

Bis zu 50 Tage zinsfreies Zahlungsziel

Bis zu 1.000 Euro Sofortüberweisung nach Beantragung möglich

Die Gutschrift soll spätestens zwölf Wochen nach Erreichen des Mindestumsatzes und fristgerechter Einwilligung erfolgen. Die Zustimmung zu Werbung kann jederzeit widerrufen werden. Ohne sie entfällt allerdings der Bonus.

Zur easybank Visa →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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