Fintech

easybank mit 60 Euro Kreditkarten-Startbonus

René Hesse
Von

Die easybank passt das Startguthaben ihrer Visa-Kreditkarte ab sofort auf 60 Euro an.

Neukunden müssen innerhalb der ersten vier Wochen nach Kontoeröffnung mindestens 100 Euro mit der Kreditkarte umsetzen, um den Bonus zu erhalten. Zusätzlich ist eine Einwilligung in Produktinformationen per E-Mail und/oder Push-Nachricht erforderlich. Diese muss mindestens bis zur Auszahlung bestehen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • 60 Euro Startguthaben für Neukunden
  • Mindestens 100 Euro Kartenumsatz in vier Wochen
  • Keine Jahres- oder Auslandseinsatzgebühr laut easybank
  • Bis zu 50 Tage zinsfreies Zahlungsziel
  • Bis zu 1.000 Euro Sofortüberweisung nach Beantragung möglich

Die Gutschrift soll spätestens zwölf Wochen nach Erreichen des Mindestumsatzes und fristgerechter Einwilligung erfolgen. Die Zustimmung zu Werbung kann jederzeit widerrufen werden. Ohne sie entfällt allerdings der Bonus.

Zur easybank Visa →

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