EDEKA smart Black Week: Dauerhaft doppeltes Datenvolumen

EDEKA smart bietet zur Black Week ab sofort dauerhaft doppeltes Datenvolumen im Tarif kombi M 5G.

Der Mobilfunkanbieter EDEKA smart hat eine Aktion im Vorfeld des Black Fridays gestartet. Nach eigenen Angaben erhalten Neukunden und Wechsler im Tarif kombi M 5G ab sofort 30 Gigabyte statt 15 Gigabyte Datenvolumen. Der Preis soll unverändert bei 9,95 Euro alle vier Wochen liegen.

Laut EDEKA smart gilt das Angebot ohne Vertragsbindung und wird im Telekom-Netz mit 5G-Zugang bereitgestellt. Das Unternehmen betont, dass das verdoppelte Datenvolumen dauerhaft erhalten bleibt. Die Aktion sei jedoch nur verfügbar, „solange der Vorrat reicht“.

Dauerhaft mehr Datenvolumen im EDEKA smart Tarif

Der Tarif kombi M 5G gehört laut Anbieter zu den meistgenutzten Angeboten seiner Produktpalette. Neben der Verdopplung des Datenvolumens bleiben die übrigen Konditionen unverändert. Interessenten können das Angebot online über die Aktionsseite von EDEKA smart buchen.

Zentrale Eckpunkte der Aktion:

30 GB Datenvolumen statt 15 GB

Preis: 9,95 Euro alle vier Wochen

5G im Telekom-Netz

Keine Vertragsbindung

Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht

