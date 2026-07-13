Mobilität

Elektrisch und als Vebrenner: Audi streicht wohl zwei Sportback-Modelle

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Audi Sq6 Sportback E Tron

Audi trifft es im Rahmen der neuen Modellpalette im VW-Konzern, die in Zukunft deutlich kleiner ausfallen soll, nicht ganz so hart. Ein vollwertiges Modell steht laut Bild (noch) nicht auf der Streichliste, dafür aber zwei junge Sportback-Modelle.

Laut Quelle könnte sich Audi in Zukunft vom Audi Q5 Sportback als Verbrenner und Audi Q6 e-tron Sportback als Elektroauto trennen. Was mich doch überrascht, da die Coupé-Versionen der zwei SUVs bei Audi doch durchaus beliebt waren. Aber wohl nicht beliebt genug, um zu bleiben. Den Audi Q4 betrifft es aber wohl nicht.

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