Das Ende des Taycan: Porsche könnte sein erstes E-Autos einstellen

Der Porsche Taycan startete verhalten, aber nach kurzer Zeit traf er den Nerv der Zeit und die Nachfrage explodierte. Dann versäumte es Porsche, dass man den Taycan entsprechend aktualisierte und so brach die Nachfrage immer weiter ein.

Im Konzern will man jetzt viele Modelle aus dem Portfolio werfen und schaut man sich die aktuellen Zahlen von Porsche an, dann wundert es nicht, dass laut Bild der Taycan mit auf der Liste steht. Darüber hinaus will Porsche wohl auch das Coupé des Cayenne streichen und ein 718 mit Verbrenner kommt auch nicht mehr zurück.

Das war eine Weile im Gespräch, denn Porsche sieht es mittlerweile als Fehler, dass man gewisse Verbrenner eingestellt hat und bringt beispielsweise den Macan zurück.

Porsche präsentierte erst vor wenigen Tagen ein Facelift für den Taycan, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem möglichen Ende hören, denn die Zahlen sind echt nicht gut. Eine vollwertige und zweite Generation des Taycan war einst für 2027 vorgesehen, womöglich fokussiert man sich jetzt aber auf den Panamera.

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