Mobilität

Elektroautos in Deutschland starten voll durch

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare
Skoda Epiq

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat frische Zahlen für das Jahr 2026 veröffentlicht und darin sieht man, dass der Boom für Elektroautos in Deutschland anhält. Bisher sind 1.965.024 Personenkraftwagen in diesem Jahr in Deutschland zugelassen worden.

Der Anteil mit alternativen Antrieben erreichte mit 1.306.190 Neuwagen (66,5 Prozent) einen neuen Höchstwert, wie auch der Anteil mit Elektroantrieb, hier liegt man bei 735.364 Neuwagen. Aber vor allem die Elektroautos starten gerade voll durch und kommen auf 515.545 Einheiten, ein Wachstum von über 50 Prozent.

Damit erreichen Elektroautos bereits 26,2 Prozent am Gesamtzulassungsvolumen und wenn man die Meldungen rund um die preiswerteren Modelle mit einbezieht, dann werden wir vielleicht sogar noch die 30 Prozent knacken. Der Verbrenner ist noch lange nicht tot, aber wir bewegen uns Stück für Stück aus das Ende zu.

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  1. Alexander 🌟
    sagt am

    Was lernen wir daraus. Das am Ende dann doch der Markt regelt. Wenn die fossile Mobilität immer unerschwinglicher wird, sucht man doch endlich Alternativen. Und das ist gut so…
    To be fair: Gäbe es eine günstigere fossile Alternative, hätten es E-Autos aber immer noch schwer… leider

    Antworten
  2. MM 🏅
    sagt am

    „Der Verbrenner ist noch lange nicht tot, aber wir bewegen uns Stück für Stück aus das Ende zu.“ – Und das ist gut so…

    Antworten

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