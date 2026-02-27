Elektroautos in Deutschland: Zwei-Millionen-Marke geknackt
Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet erstmals mehr als zwei Millionen zugelassene reine Elektroautos in Deutschland.
Zum 1. Januar 2026 waren laut Bestandszählung 2.034.260 Personenkraftwagen mit batterieelektrischem Antrieb registriert. Damit überschreitet der Bestand erstmals die Marke von zwei Millionen Fahrzeugen. Im Jahr 2023 war die Schwelle von einer Million erreicht worden.
Stand Januar 2025 gab es 61.097.943 zugelassene Kraftfahrzeuge (Kfz) in Deutschland. Neuere Zahlen werden voraussichtlich im März veröffentlicht.
Bestandsentwicklung und regionale Verteilung von Elektrofahrzeugen
Im Zehnjahresvergleich zeigt sich ein starkes Wachstum. 2017 waren 34.022 reine Elektrofahrzeuge zugelassen, bis 2026 stieg die Zahl nahezu auf das 60-Fache. Ein deutlicher Wachstumsschub setzte ab 2020 ein.
Höchste Bestände in großen Flächenländern
- Nordrhein-Westfalen: 454.782 Fahrzeuge
- Bayern: 395.271 Fahrzeuge
- Baden-Württemberg: 322.060 Fahrzeuge
- Niedersachsen: 221.823 Fahrzeuge
- Hessen: 179.213 Fahrzeuge
Die Stadtstaaten erreichen Anteile zwischen 3,5 und 5,3 Prozent. In ostdeutschen Ländern wie Sachsen oder Thüringen liegt der Anteil zwischen 2,0 und 2,3 Prozent.
Aus meiner Sicht belegen die Zahlen eine bundesweite Etablierung der Elektromobilität, zeigen aber weiterhin sehr klare regionale Unterschiede.
Wow und wie viel Verbrenner? 45 Millionen. Selbst in Norwegen sind 2/3 km Bestand Verbrenner. Nur mal zur Einordnung.
und wie lange werden Verbrenner verkauft und wie lange ernsthafte e-autos? 😂
Muss man jetzt kein genie sein um das zu checken ;)
Das ist keine Einordnung. Du vergleichst Bestand und eine alte Technologie mit einer jungen Technologie, die sich noch in der Entwicklung befindet. Als das iPhone vorgestellt wurde, da hatte Nokia einen Marktanteil von 70 Prozent. Frage mal, wer heute noch Symbian kennt. Genau.
Wie lange nutzt du ein Handy / Smartphone? Alle 2 Jahre mit dem neuen Vertrag haben die meisten ein neues. Ein Auto wird in der Regel 11 Jahre und länger genutzt (Durchschnittliche Alter im Bestand)
Daher finde ich den Wandel zu Elektroautos auch „schnell genug“, denn das ist eine ganz andere Liga bei der Investition.
Wow, wirklich wow!
Da es auch in Norwegen kein „Verbrennerverbot“ gibt, werden die alten ICEs einfach weitergefahren bis sie auseinanderfallen (15+ Jahre).
Der ICE wird auch in Norwegen weiter bestehen! Die knapp 100% an BEVs bei Neuzulassungen in Norwegen werden es auch nicht schaffen den ICE auf den Müllhaufen der Geschichte zu entsorgen. Ganz sicher, wirklich.
Wow… da werden 100 Jahte Verbrenner verkauft und 15 Jahre E-Fahrzeuge…
Wie Peterlis bereits schrieb… man muss kein Genie sein, nein, eigentlich nur normal denken können.
Wo Gutverdiener wohnen, gibt es mehr Eigentum und mehr Elektroautos, das überrascht überhaupt nicht. Die soziale Spaltung der Gesellschaft schreitet massiv voran. Alles politisch geplant mit dem Vorwand der grünen Wende.
https://www.mobiflip.de/elektroautos-im-privatmarkt-eigentuemer-fahren-vor-mieter-bleiben-zurueck/
Wieso Vorwand?
Wenn ganz Deutschland und ganz Europa nur noch Elektroautos unterwegs wären, würde sich am Weltklima gar nichts ändern. Mal davon abgesehen, dass die ein Herstellung deutlich CO2 intensiver ist.
und wenn dies ein Vorwand ist, wieso macht es dann wirklich?
Welcher geheime Plan wird hier verfolgt?
Wenn die ganze Welt überwiegend elektrisch unterwegs ist, würde sich sehr viel ändern, und es gibt Regionen, in denen die Elektromobilität auch gut wächst und die Herstellung ist nicht mehr „deutlich“ intensiver, sie ist nur noch intensiver, nach 10k oder 20k km ist das Elektroauto die bessere Option.
Und Technik entwickelt sich weiter und man ist unabhängig von einem Rohstoff, den man selbst nicht besitzt.
Es gibt weltweit nicht ansatzweise einen Umschwung oder eine Umstellung auf Elektro, die ganze Welt fährt überwiegend Verbrenner
30 Prozent Wachstum sind für dich keine Umstellung? Gut, kann ja jeder die Mathematik so interpretieren, wie er möchte 😄
Für die Produktion von E-Autos wird immer mehr erneuerbare Energie eingesetzt. Der CO2 Ausstoß bei der Produktion eines E-Autos amortisiert sich heute schon nach 50.000-60.000km.
Also braucht das locker 5-6 Jahre beim durchschnittlichen Fahrer. D.h. wir haben den CO2-Ausstoß von 5-6 Jahren auf einmal rausgehauen. 🤩
Ja, und wie sieht es für die restliche Lebenszeit (10+ Jahre) aus?
Liest du eigentlich deine hirnrissigen Vergleiche noch mal Korrektur bevor du sie hier postest?
Jede Studie bescheinigt inzwischen dem BEV über seine Lebensdauer einen kleineren CO2-Abdruck als ein ICE.
Wie kann man nur so dogmatisch unterwegs sein?
blah, blah blub.
Okay also merkst du selbst, dass das oben Blödsinn war oder? 😂
Ich bin gespannt, ob du auch diesmal wieder irgendwelche Fantasiequellen hast, die belegen sollen, dass ich am Weltklima irgendwas ändert, wenn wir alle auf Elektroautos umsteigen.
Wenn meine ganze Quellenangaben bisher nur der Fantasie entsprungen sind, warum hast du sie mir dann nie um die Ohren gehauen? Hast du sie etwa nie gelesen um mir meine „Fieberträume“ zu widerlegen?
Um deine einfache Welt etwas zu „verkomplizieren“ (‚Tschuldigung).
Es gibt nicht den einen Hebel der das Weltklima rettet. Dazu sind weitaus mehr Maßnahmen nötig.
Ca. 25% der weltweiten CO2-Emissionen entstammen dem Verkehrssektor. Sind 25 % etwa nichts?
Ca. 40 % entfallen auf den Wärmesektor (Heizen & Industrie).
Aber auch hier hast ja schon oft genug z.B. die Wärmepumpe verteufelt.
Ich versuche jetzt mal deine Logik sprechen zu lassen:
„Selbst wenn der gesamte Wärmesektor elektrifiziert wird, ändert das nichts am Weltklima“.
Alles in deinen Augen, was keine alten Saurier oder Algen verbrennt, ist nicht zur Rettung des Klimas geeignet.
Oh Gott… mal wieder dieses hirnrissige, „wenn wir was machen, ändert das gar nix“- Argument…
Robert… ich zahl ab morgen einfach nicht mehr meine Sozialbeiträge… merkt auch niemand!
Außerdem will ICH wieder Walfleisch essen. Merkt auch niemand!
Robert, sei mir nicht bös…. Aber das ist intellektuell absolutes Marianengraben-Niveau…