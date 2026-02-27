Elektroautos in Deutschland: Zwei-Millionen-Marke geknackt

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet erstmals mehr als zwei Millionen zugelassene reine Elektroautos in Deutschland.

Zum 1. Januar 2026 waren laut Bestandszählung 2.034.260 Personenkraftwagen mit batterieelektrischem Antrieb registriert. Damit überschreitet der Bestand erstmals die Marke von zwei Millionen Fahrzeugen. Im Jahr 2023 war die Schwelle von einer Million erreicht worden.

Stand Januar 2025 gab es 61.097.943 zugelassene Kraftfahrzeuge (Kfz) in Deutschland. Neuere Zahlen werden voraussichtlich im März veröffentlicht.

Bestandsentwicklung und regionale Verteilung von Elektrofahrzeugen

Im Zehnjahresvergleich zeigt sich ein starkes Wachstum. 2017 waren 34.022 reine Elektrofahrzeuge zugelassen, bis 2026 stieg die Zahl nahezu auf das 60-Fache. Ein deutlicher Wachstumsschub setzte ab 2020 ein.

Höchste Bestände in großen Flächenländern

Nordrhein-Westfalen: 454.782 Fahrzeuge

Bayern: 395.271 Fahrzeuge

Baden-Württemberg: 322.060 Fahrzeuge

Niedersachsen: 221.823 Fahrzeuge

Hessen: 179.213 Fahrzeuge

Die Stadtstaaten erreichen Anteile zwischen 3,5 und 5,3 Prozent. In ostdeutschen Ländern wie Sachsen oder Thüringen liegt der Anteil zwischen 2,0 und 2,3 Prozent.

Aus meiner Sicht belegen die Zahlen eine bundesweite Etablierung der Elektromobilität, zeigen aber weiterhin sehr klare regionale Unterschiede.