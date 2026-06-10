Drei Viertel der Neubauten heizen mit Wärmepumpen

Das Statistische Bundesamt meldet für 2025 einen weiteren Anstieg von Wärmepumpen in neu errichteten Wohngebäuden.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2025 rund 58.900 Wohngebäude fertiggestellt. In 73,6 Prozent dieser Neubauten kamen Wärmepumpen als hauptsächliche Heiztechnik zum Einsatz. Damit ist ihr Anteil gegenüber 2024 erneut gestiegen. Im Jahr 2015 lag der Anteil noch bei 31,4 Prozent.

Auch erneuerbare Energien insgesamt gewinnen laut den Daten weiter an Bedeutung. In 78,2 Prozent der 2025 fertiggestellten Wohngebäude waren erneuerbare Energieträger die wichtigste Quelle für die Wärmeversorgung. Einschließlich ergänzender Systeme wurden sie in 85,2 Prozent aller Neubauten genutzt.

Wärmepumpen dominieren den Wohnungsneubau in Deutschland

Besonders häufig werden Wärmepumpen in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt. Dort lagen die Anteile jeweils bei knapp 78 Prozent. In Mehrfamilienhäusern mit mindestens drei Wohnungen wurden Wärmepumpen laut Destatis in 52,7 Prozent der Fälle als Hauptheizung verwendet.

Wichtige Zahlen im Überblick

73,6 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude heizen hauptsächlich mit Wärmepumpen.

83,0 Prozent der genehmigten Neubauten sollen mit Wärmepumpen ausgestattet werden.

Gasheizungen erreichten bei fertiggestellten Gebäuden einen Anteil von 10,5 Prozent.

Fernwärme kam auf einen Anteil von 8,3 Prozent.

Bei den Planungen neuer Gebäude zeigt sich derselbe Trend. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sollen 87,0 Prozent der 2025 genehmigten Wohngebäude überwiegend mit erneuerbaren Energien beheizt werden.

Erdgas spielt mit einem Anteil von 2,2 Prozent bei den Genehmigungen nur noch eine vergleichsweise geringe Rolle. Im bestehenden Gebäudebestand dominierte laut Zensus 2022 dagegen weiterhin Erdgas.

Ich halte die Zahlen für einen deutlichen Hinweis darauf, dass sich die Heiztechnik im Neubau in den vergangenen Jahren stark gewandelt hat. Das macht auch deutlich, dass viele politische Diskussionen immer weniger mit der Lebensrealität der Menschen zu tun haben.

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