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Nintendo-Fans (teilweise) von Direct enttäuscht

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Nach neun Monaten und einem doch eher mageren Lineup für die Nintendo Switch 2 haben viele von der ersten Direct mehr erwartet. Die Enttäuscht ist bei vielen groß, einige bezeichnen die gestrige Ausgabe sogar als schlechteste aller Zeiten.

Anleger sind sich auch einig, denn die Nintendo Direct war so schlecht, dass die Aktie von Nintendo abstürzte, so Bloomberg. Vor allem das Lineup von Nintendo selbst wurde kritisiert, das Aufgebot der Drittanbieter war gar nicht so schlecht.

Wobei man sehr viele Spiele eben schon von anderen Plattformen kennt.

Nintendo selbst zeigte aber kein komplett neues Spiel für die Switch 2, es gab am Ende nur ein Remake, wenn auch ein sehr beliebtes mit Zelda: Orarina of Time. Hier enttäuschte Nintendo aber auch viele, denn man zeigte uns quasi nichts vom Spiel.

Da haben sich viele deutlich mehr erhofft, mindestens ein oder zwei neue AAA-Spiele von Nintendo selbst wären schön gewesen. Ich habe mir allerdings schon gedacht, dass diese Direct kein Highlight (abgesehen vom Zelda-Remake) wird.

Nintendo hat die Prognose für die Switch 2 nach unten gesenkt, das zweite Jahr der Konsole wird also schlechter als das erste Jahr laufen. Und das würde Nintendo nicht machen, wenn man wüsste, dass noch richtig gute Spiele kommen werden.

Angeblich geht Nintendo ab 2027 wieder von einer steigenden Nachfrage nach der Switch 2 aus, viel mehr als das Zelda-Remake wird da als Highlight also sicher nicht so schnell kommen. Schade, da hat das Management von Nintendo wohl den ein oder anderen Fehler in der Planung des Spiele-Lineups bei der Switch 2 gemacht.

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9. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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