Apple iOS 27.0.1 dürfte Problem beim iPhone 18 Pro beheben

Apple arbeitet an iOS 27.0.1, das ist seit heute bekannt, man hat jetzt aber auch bei 9TO5Mac bestätigt, dass Anfang kommender Woche das Problem mit Face ID beim iPhone 18 Pro behoben wird. Apple sagt nicht, ob das mit iOS 27.0.1 passiert, aber es ist davon auszugehen, dass wir das Update nicht mehr diese Woche sehen.

Bei den neuen Apple Watches, also der Series 12 und Ultra 4, gab es auch einen Bug nach Marktstart, bei dem die Uhren immer wieder neu starteten. Diesen hat man direkt heute mit watchOS 27.0.1 behoben. Es ist aber unklar, warum Apple bei den iPhones wartet. Wir rechnen am Montag mit iOS 27.0.1 als Bugfix-Update.

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