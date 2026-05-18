EnBW startet neuen Haushaltsstromtarif für Elektroautofahrer

Die EnBW erweitert ihr Angebot für Haushalte mit Elektroauto und verknüpft Stromtarife, Laden und digitale Steuerung.

Das Unternehmen führt den neuen Tarif EnBW Strom FlexBonus ein, der sich auch an Haushalte ohne Smart Meter richtet. Ein fester Strompreis wird mit einem Bonus von 100 Euro pro Jahr kombiniert, wenn das E-Auto über EnBW Mavi mindestens zweimal pro Monat gesteuert geladen wird.

Ziel sei die Verlagerung des Verbrauchs in günstigere Zeitfenster und die bessere Nutzung von Eigenstrom aus PV Anlagen.

Mit EnBW-Tarif unterwegs günstiger laden

Parallel senkt EnBW den Preis für öffentliches Laden auf 35 Cent pro Kilowattstunde im Tarif mobility+ für Kunden mit Strom oder Gasvertrag und Ladetarif L. Der Preis gilt laut Unternehmen an mehr als 8000 Schnellladepunkten in Deutschland und soll Kosten von Zuhause nahekommen.

Ich sehe darin vor allem den Versuch, Stromtarife und Elektromobilität stärker in ein gemeinsames System zu integrieren. Das kann die Kostenplanung für Nutzer mit E-Auto vereinfachen. Über sinkende Preise beschwert sich sicher niemand. Die Verknüpfung von heimischem Stromtarif und öffentlichem Ladetarif finde ich dennoch schwierig.

Zum EnBW Strom FlexBonus →

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