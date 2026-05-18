Mobilität

EnBW startet neuen Haushaltsstromtarif für Elektroautofahrer

Autor-Bild
Von
Google News
|

Die EnBW erweitert ihr Angebot für Haushalte mit Elektroauto und verknüpft Stromtarife, Laden und digitale Steuerung.

Das Unternehmen führt den neuen Tarif EnBW Strom FlexBonus ein, der sich auch an Haushalte ohne Smart Meter richtet. Ein fester Strompreis wird mit einem Bonus von 100 Euro pro Jahr kombiniert, wenn das E-Auto über EnBW Mavi mindestens zweimal pro Monat gesteuert geladen wird.

Ziel sei die Verlagerung des Verbrauchs in günstigere Zeitfenster und die bessere Nutzung von Eigenstrom aus PV Anlagen.

Mit EnBW-Tarif unterwegs günstiger laden

Parallel senkt EnBW den Preis für öffentliches Laden auf 35 Cent pro Kilowattstunde im Tarif mobility+ für Kunden mit Strom oder Gasvertrag und Ladetarif L. Der Preis gilt laut Unternehmen an mehr als 8000 Schnellladepunkten in Deutschland und soll Kosten von Zuhause nahekommen.

Ich sehe darin vor allem den Versuch, Stromtarife und Elektromobilität stärker in ein gemeinsames System zu integrieren. Das kann die Kostenplanung für Nutzer mit E-Auto vereinfachen. Über sinkende Preise beschwert sich sicher niemand. Die Verknüpfung von heimischem Stromtarif und öffentlichem Ladetarif finde ich dennoch schwierig.

Zum EnBW Strom FlexBonus →

Laden wird billiger: Shell und Mainova starten E-Auto-Offensive in Hessen

Die Unternehmen Shell und Mainova erweitern ihre Kooperation für ein verbessertes Ladenetz für E-Autos in Hessen und Deutschland. Die Kooperation…

14. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / EnBW startet neuen Haushaltsstromtarif für Elektroautofahrer
Weitere Neuigkeiten
Baufinanzierung in 30 Minuten: ING startet Immobilienkredit ohne Papierkrieg
in Fintech
simplebanking führt neue Überweisungsfunktion ein
in Software
BMW i1 steht an: Elektrischen 1er für 2028 bestätigt
in Mobilität
Burger King X V Label
Veggie-Boom in Deutschland verliert an Tempo
in Handel
WhatsApp bekommt geheime KI-Chats
in Dienste
Ring macht 2K jetzt zum neuen Standard
in Smart Home
Sky Logo Header
Sky Mega-Deal: Alles von Sky, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
KI-Chatbot sorgt für Urteil mit Signalwirkung
in Dienste
Das Fitness-Band von Garmin könnte zwei Nachteile mitbringen
in Wearables
Ein „neuer“ Name: Die Xbox heißt jetzt XBOX
in Gaming