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Epic kündigt die Unreal Engine 6 für 2027* an

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Vor ein paar Tagen hat man es schon in einem Video für Rocket League angeteasert und jetzt ist es offiziell, die Unreal Engine 6 kommt. Es handelt sich dabei um das Fundament, die Enginge, von zahlreichen Spielen, aktuell gibt es noch Version 5.

Epic vereint damit die UE5 und den Unreal Editor for Fortnite und nennt es Unreal Engine 6. Das ist natürlich nur die simple Version, es gibt viele Neuerungen und, wie könnte es auch anders sein, Fokus auf KI. Die Details für Entwickler gibt es hier.

Doch wann werden wir erste Spiele mit der Unreal Engine 6 sehen? Das dauert, und zwar noch sehr lange. Der Early Access soll erst Ende 2027 starten, wenn alles gut läuft, und 12 bis 18 Monate später folgt der volle Release. Vor 2028 kommt da also kein Spiel, eher 2029 von engen Partnern, ich gehe aber nicht vor 2030 davon aus.

Wir werden in den nächsten Jahren also noch sehr viele Spiele mit der Unreal Engine 5 sehen, auch neue, die noch nicht offiziell sind, das hier ist eine Preview für die Zukunft und das kommende Jahrzehnt – für die nächste Konsolengeneration.


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