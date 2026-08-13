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WhatsApp erkennt Betrug per KI, ohne Nachrichten hochzuladen

René Hesse
Von

WhatsApp testet mit Scam Alert eine optionale Betrugswarnung, die verdächtige Nachrichten ausschließlich auf dem Gerät analysiert.

Die neue Funktion startet zunächst in einer begrenzten Beta. Nach der Aktivierung lädt WhatsApp ein Machine-Learning-Modell auf das Smartphone. Es untersucht eingehende Nachrichten von Personen, die nicht in den Kontakten gespeichert sind. Laut WhatsApp verlassen die Nachrichten das Gerät dabei nicht.

Erkennt das Modell typische Betrugsmuster, erscheint eine Warnung im Chat. Der Absender sieht diesen Hinweis nicht. Nutzer können anschließend den Kontakt blockieren, melden oder die Unterhaltung fortsetzen. Bei einer Fehlwarnung lässt sich ein Chat als vertrauenswürdig markieren.

WhatsApp Scam Alert setzt auf lokale Verarbeitung

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

  • Die Analyse erfolgt vollständig auf dem Smartphone.
  • Es gibt keine automatische Meldung an WhatsApp oder Meta.
  • Die Funktion lässt sich jederzeit ein- und ausschalten.
  • Modellversionen sollen öffentlich überprüfbar sein.
  • Die Beta wird durch ein erweitertes Bug-Bounty-Programm begleitet.

Für statistische Auswertungen will WhatsApp lediglich anonyme und aggregierte Daten wie die Zahl der Warnungen und Nutzeraktionen erfassen. Dabei kommen laut Unternehmen unter anderem Differential Privacy und geschützte Ausführungsumgebungen zum Einsatz. Die verwendeten Modelle sollen zudem über ein öffentliches Transparenzregister nachvollziehbar sein.

Ich finde den Ansatz interessant, weil WhatsApp damit einen zusätzlichen Schutz gegen immer raffiniertere Betrugsversuche schaffen will, ohne dafür grundsätzlich den Inhalt privater Chats an einen Server übertragen zu müssen.

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