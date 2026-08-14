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iPhone Ultra: Macht Apple einen Fehler?

Oliver Schwuchow
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1 Kommentar

Apple neigte in der Vergangenheit immer mal wieder dazu, dass man den globalen Markt nicht so sehr in den Fokus rückte, wie den Heimatmarkt in den USA. Dort gab es Neuheiten wie zuletzt die Vision Pro früher. Das sorgte aber auch dafür, dass das globale Interesse nach dem erstem Marktstart später schon wieder vorbei war.

Beim iPhone Ultra bzw. iPhone Fold könnte Apple wieder einen exklusive US-Start anpeilen, so Channel News aus Australien. Da die Produktion immer noch nicht wie gewünscht läuft und es nur eine geringe Stückzahl nächsten Monat gibt, seien die lokalen Netzbetreiber informiert worden, dass dieses iPhone nicht kommen wird.

Wichtige Märkte wie China sollen später folgen, so die Quelle, die aber nur China nennt, die Lage in Europa und somit Deutschland ist also unklar. Sollte es stimmen, dann wäre nicht ausgeschlossen, dass dieses iPhone vielleicht sogar erst Anfang 2027 in gewissen Märkten startet. Dann wäre das große Momentum aber vorbei.


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  1. RR ☀️
    sagt am

    Apple macht Apple Sachen.
    War bei der Vision Pro nicht anders und man sieht es an den Software Features seit einigen iOS Releases, dass wir in Europa keine Kunden erster Wahl mehr sind. Man nimmt das Geld aus Europa gerne mit aber die Kernmärkte sind Amerika und China.

    Antworten

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