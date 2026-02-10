Es ist „eine Art Remake“ von Rayman geplant

Rayman feierte letzten Herbst sein 30. Jubiläum, das passende Projekt wird aber wohl erst in diesem Jahr auf den Markt kommen. Seit einer Weile deutet sich eine Neuauflage von Rayman an und diese hat Michel Ancel jetzt offiziell bestätigt.

Im Gespräch mit Retro Gamer verriet der Gründer von Rayman, dass „eine Art Remake“ in Entwicklung sei. Das Original wäre immer noch zeitgemäß, müsse aber hier und da etwas angepasst werden, weil viele Elemente nicht mehr optimal sind.

Ubisoft wird also nicht nur eine HD-Grafik einführen, man hat das Gameplay und den Aufbau an die heutige Zeit angepasst. Schön zu sehen, dass dieses Spiel nicht im Rahmen der Krise eingestellt wurde, auch wenn es vermutlich kein großer Bestseller wird. Ich bin mir sicher, dass wir schon sehr bald mehr von Rayman hören.