Gaming

Massive Krise bei Ubisoft: Spiele werden eingestellt und verschoben

Autor-Bild
Von
|
Prince Of Persia The Sands Of Time Remake

Der Stand von Ubisoft war in den letzten Jahren schon nicht gut, doch jetzt scheint die Sache langsam richtig in die Krise zu rutschen. Heute hat man bestätigt, dass es eine neue Struktur gibt und zwei Studios bei Ubisoft geschlossen werden.

Sieben Spiele, wie das Remake für Assassin’s Creed Black Flag (ist nicht direkt bestätigt, aber indirekt) wurden weit verschoben und sechs Spiele wurden ganz eingestellt. Darunter, das ist offiziell, auch Prince of Persia: Sand of Time (Remake).

Ubisoft kämpft scheinbar ums Überleben und es sieht nicht gut aus. Schade, dass Prince of Persia darunter leiden muss, es stand im Raum, dass das jetzt bald auf den Markt kommt und ich habe mich auf das Remake gefreut. Sehr ärgerlich.

Hitman feiert Jubiläum (und ist immer noch eine Empfehlung)

Hitman 3 feierte diese Woche das 5. Jubiläum und obwohl IOI in ein paar Wochen ein neues 007-Spiel auf den…

21. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Massive Krise bei Ubisoft: Spiele werden eingestellt und verschoben
Weitere Neuigkeiten
Sony Linkbuds Clip: Neuer Open-Ear-Kopfhörer vorgestellt
in Audio
Deutschland Germany De Schland
Digitales Führungszeugnis kommt und nutzt die BundID
in Gesellschaft
Dacia Spring für 5900 Euro: Elektroauto zum Kampfpreis
in Mobilität
Hitman feiert Jubiläum (und ist immer noch eine Empfehlung)
in Gaming
Hyundai hat große Pläne für seine Luxusmarke in Europa
in Mobilität
Mazda setzt auf Verbrenner: Das „echte“ Elektroauto kommt viel später
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum
in Smartphones
Hyundai Ioniq 3 kommt 2026: Das Datum steht
in Mobilität
Fritzbox Glasfaser Header
DNS:NET dreht den Sozialtarif auf 1.000 MBit/s hoch
in Tarife
Mogelpackung des Jahres gekürt: Milka verliert Kunden und Vertrauen
in Handel