Massive Krise bei Ubisoft: Spiele werden eingestellt und verschoben

Der Stand von Ubisoft war in den letzten Jahren schon nicht gut, doch jetzt scheint die Sache langsam richtig in die Krise zu rutschen. Heute hat man bestätigt, dass es eine neue Struktur gibt und zwei Studios bei Ubisoft geschlossen werden.

Sieben Spiele, wie das Remake für Assassin’s Creed Black Flag (ist nicht direkt bestätigt, aber indirekt) wurden weit verschoben und sechs Spiele wurden ganz eingestellt. Darunter, das ist offiziell, auch Prince of Persia: Sand of Time (Remake).

Ubisoft kämpft scheinbar ums Überleben und es sieht nicht gut aus. Schade, dass Prince of Persia darunter leiden muss, es stand im Raum, dass das jetzt bald auf den Markt kommt und ich habe mich auf das Remake gefreut. Sehr ärgerlich.