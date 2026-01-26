Rayman: Ubisoft hat große Pläne für das Jubiläum

Ubisoft kämpft zwar mit der Zukunft des Unternehmens und hat viele Projekte eingestellt und verschoben, das 30. Jubiläum von Rayman möchte man allerdings noch feiern. Genau genommen fand das im Herbst 2025 statt, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Unternehmen solche Feierlichkeiten ein bisschen strecken.

In diesem Fall hat es wohl auch einen Grund, denn das geplante Remake mit dem Codenamen „Iceman“ soll zwar bald kommen, aber war noch nicht im Herbst 2025 fertig. Laut Tom Henderson wird es allerdings keine Trilogie, wie man erst gedacht hat, sondern einfach nur ein Remake für Rayman Legends. Aber es kommt mehr.

Während das Remake von Rayman Legends, welches auch schon bei der ein oder anderen Behörde für die PS5 und Switch eingestuft wurde, zeitnah kommt, wird es in Zukunft mit „Steambot“ auch einen neuen Teil der Reihe geben. Freut mich, dass das Rayman Remake kommt, der Prinz hat die Krise bei Ubisoft nicht überlebt.