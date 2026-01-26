Gaming

Rayman: Ubisoft hat große Pläne für das Jubiläum

Autor-Bild
Von
|
Rayman Header

Ubisoft kämpft zwar mit der Zukunft des Unternehmens und hat viele Projekte eingestellt und verschoben, das 30. Jubiläum von Rayman möchte man allerdings noch feiern. Genau genommen fand das im Herbst 2025 statt, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Unternehmen solche Feierlichkeiten ein bisschen strecken.

In diesem Fall hat es wohl auch einen Grund, denn das geplante Remake mit dem Codenamen „Iceman“ soll zwar bald kommen, aber war noch nicht im Herbst 2025 fertig. Laut Tom Henderson wird es allerdings keine Trilogie, wie man erst gedacht hat, sondern einfach nur ein Remake für Rayman Legends. Aber es kommt mehr.

Während das Remake von Rayman Legends, welches auch schon bei der ein oder anderen Behörde für die PS5 und Switch eingestuft wurde, zeitnah kommt, wird es in Zukunft mit „Steambot“ auch einen neuen Teil der Reihe geben. Freut mich, dass das Rayman Remake kommt, der Prinz hat die Krise bei Ubisoft nicht überlebt.

Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera

Apple überholt Samsung bei Smartphones

Apple fokussiert sich zwar seit Jahren auf die Gewinnmarge bei den iPhones, aber mittlerweile kann man diese, unter anderem durch…

25. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Rayman: Ubisoft hat große Pläne für das Jubiläum
Weitere Neuigkeiten
Happy Sim
Happy SIM krempelt Tarife um und bringt neuen Unlimited Smart
in Tarife
WhatsApp entwickelt Abo zur Entfernung von Werbung
in Dienste
Kirchen ziehen gegen automatisierte Sonntagsläden vor Gericht
in Handel
Bmw 4er 2024 Header
BMW mit unerwartet hoher Nachfrage nach Verbrennern
in Mobilität
Xbox Studios wollen „konsistenter“ bei PS5-Spielen werden
in Gaming
Vodafone zündet Upload-Booster: Mehr Speed für Millionen Kabelnetz-Haushalte
in Vodafone
Volvo plant die elektrische Überraschung
in Mobilität
Apple Mac Mini M1 Header
Apple plant überraschend starkes Mac-Jahr
in Computer und Co.
Audi will „Produktion auf ein neues Level heben“
in Mobilität
Apple wird im Februar das neue Siri zeigen
in Firmware und OS