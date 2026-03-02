Gaming

Es tut sich was bei GTA 6: „Lange wird es nicht mehr dauern“

Autor-Bild
Von
|
Gta 6 Grand Theft Auto Header

Take-Two hat verraten, dass man im Sommer das Marketing für GTA 6 voll anlaufen lassen wird, aber es könnte schon bald neue Informationen geben und vielleicht startet sogar der Vorverkauf. Den Hinweis dazu liefert der PlayStation Store selbst.

Dort wurden laut „PlayStation Game Size“, einem Account bei X, der eine nahezu sichere Trefferquote bei Details aus dem Store hat, gerade zwei neue IDs bei GTA 6 hinzugefügt. Die Quelle geht davon aus, dass die Vorbestellungen bald starten.

Man kann es zwar nicht genau sagen, so die Quelle, aber in der Regel dauert es nach so einem Schritt „nicht mehr lange“ bis es losgeht. Doch man kann hier auch nur spekulieren, denn am Ende hängt es vom Entwickler (Rockstar Games) ab.

Sony wird nächsten Monat ein großes Update für die PlayStation 5 Pro verteilen und will mehr Details nennen, vielleicht wird man ja auch verraten, dass GTA 6 für die PS5 Pro optimiert wird und kurz danach startet der Vorverkauf des Spiels.

God Of War Kratos Schrei

PlayStation: God of War geht 2027 ganz neue Wege

Eine neue Serie bei Amazon Prime Video, ein neuer Hauptteil in Ägypten, ein neues Spin-off als Shadow Drop bei einer…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Es tut sich was bei GTA 6: „Lange wird es nicht mehr dauern“
Weitere Neuigkeiten
Tesla Model Y 2025 De
Tesla Deutschland: Elon Musk stellt neue Elektroautos in Aussicht
in Mobilität
Android Auto kabellos nutzen: Motorola kündigt neue Lösung an
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
PlayStation: God of War geht 2027 ganz neue Wege
in Gaming
Ganz neuer Sonos-Lautsprecher zeigt sich
in Audio
Lenovo klärt auf: Update-Support für das Legion Go läuft weiter
in Hardware
Meine Kritik nach 9 Monaten mit der Nintendo Switch 2
in Kommentar
Scrubs kommt zurück: Datum für Deutschland steht
in News
Mein Tipp der Woche: A Knight of the Seven Kingdoms
in Kommentar
backFlip 09/2026: Skoda Epiq 2026 im ersten Test beim ADAC
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Deutschland recycelt so viele Elektrogeräte wie nie zuvor
in Gesellschaft