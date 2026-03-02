Es tut sich was bei GTA 6: „Lange wird es nicht mehr dauern“

Take-Two hat verraten, dass man im Sommer das Marketing für GTA 6 voll anlaufen lassen wird, aber es könnte schon bald neue Informationen geben und vielleicht startet sogar der Vorverkauf. Den Hinweis dazu liefert der PlayStation Store selbst.

Dort wurden laut „PlayStation Game Size“, einem Account bei X, der eine nahezu sichere Trefferquote bei Details aus dem Store hat, gerade zwei neue IDs bei GTA 6 hinzugefügt. Die Quelle geht davon aus, dass die Vorbestellungen bald starten.

Man kann es zwar nicht genau sagen, so die Quelle, aber in der Regel dauert es nach so einem Schritt „nicht mehr lange“ bis es losgeht. Doch man kann hier auch nur spekulieren, denn am Ende hängt es vom Entwickler (Rockstar Games) ab.

Sony wird nächsten Monat ein großes Update für die PlayStation 5 Pro verteilen und will mehr Details nennen, vielleicht wird man ja auch verraten, dass GTA 6 für die PS5 Pro optimiert wird und kurz danach startet der Vorverkauf des Spiels.