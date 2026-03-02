Gaming

PlayStation: God of War geht 2027 ganz neue Wege

Autor-Bild
Von
|
God Of War Kratos Schrei

Eine neue Serie bei Amazon Prime Video, ein neuer Hauptteil in Ägypten, ein neues Spin-off als Shadow Drop bei einer State of Play und ein Remake der Trilogie, mit der alles begann, Sony hat sehr viel mit God of War als PlayStation-Marke vor.

Das „God of War Universe“ kommt

Doch es kommt noch mehr, denn man baut sich ein „God of War Universe“ und will mehrere „Marken“ neben Kratos als Hauptcharakter etablieren, das behauptet nicht nur Jason Schreier von Bloomberg, es deutet auch ein Stelleineintrag bei Sony an.

Der bekannte und zuverlässige „NateTheHate“ hat jetzt die Katze aus dem Sack gelassen und verraten, dass wir im ersten Halbjahr 2027 ein neues Spiel von Cory Balrog sehen werden, dem Chef des Entwicklerstudios Santa Monica Games.

Es dreht sich um Faye, die zweite Ehefrau von Kratos und Mutter von Atreus, und das Gameplay soll sich von dem der aktuellen Spiele unterscheiden und den Fokus mehr auf Aktion legen. Eine Ankündigung ist angeblich noch für 2026 geplant.

Meine Kritik nach 9 Monaten mit der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 ist jetzt 9 Monate alt und eigentlich wollte ich schon nach 6 Monaten ein neues Fazit…

1. März 2026 | Jetzt lesen →

