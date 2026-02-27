Neue PSSR-Version: PS5 Pro bekommt großes Update spendiert

Sony hat schon letztes Jahr angedeutet, dass man mit AMD an einer neuen Version von PSSR für die PlayStation 5 Pro gearbeitet hat und heute hat man bestätigt, dass es im März weitere Details geben wird und ein großes Update ansteht.

Doch Besitzer einer PS5 Pro müssen nicht so lange warten, um die neue und viel bessere Version (so Sony) testen zu können, denn die Technik steckt bereits im neuen Resident Evil Requiem. Es geht also genau genommen schon heute los.

Digital Foundry betonte bereits in ihrem aktuellen Video, wie gut das Spiel auf der PS5 Pro aussieht, das scheint also wirklich ein Showcase für die Pro-Version zu sein. Freu mich, das Spiel lädt gerade auf meiner PS5 Pro herunter. Ich hoffe aber auch, dass auch Rockstar mit GTA 6 alles aus der neuen PSSR-Version holen wird.

Nächsten Monat werden wir also mehr dazu erfahren.