GTA 6 kommt sicher 2026: Im Sommer geht es los

Wer die Hoffnung hatte, dass es im Rahmen der Geschäftszahlen von Take Two einen neuen Trailer für GTA 6 gibt, der wurde mal wieder enttäuscht. Es ist noch zu früh dafür. Aber es gibt gute Nachrichten, denn man ist sich mit dem Datum sicher.

Der 19. November gilt als sehr sicher und laut Take Two wird das Marketing im Sommer starten. Ach, und man hat mit einem Gerücht aufgeräumt, denn es soll zum Marktstart eine physische Version von GTA 6 geben, so Strauss Zelnick.

Man darf natürlich noch ein bisschen skeptisch bleiben, keine Frage, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man alles daran setzt, dass man im Winter startet und nicht im Frühjahr (also erst 2027). Jetzt heißt es also noch etwas Geduld mitbringen und auf den dritten Trailer warten, mit dem sicher die Vorbestellungen starten werden.

