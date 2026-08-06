Mobilität

Elektroauto-Fahrer: „Diese Leute sind verrückt“

Autor-Bild
Von
|

Der US-Markt ist seit dem Amtsantritt von Donald Trump deutlich unattraktiver für Elektroautos geworden und man merkt, dass sich daher auch einige Marken davon distanziert haben und in den USA den Verbrenner wieder in den Fokus rücken.

US-Präsident lästert über Elektroautos

Donald Trump beendete vor einer Weile die Förderung, was Elon Musk verärgerte, wie der US-Präsident laut Electrek in einer Rede im Red Rock Resort verriet. Er spricht also nicht gerne darüber, bezeichnete die Fahrer aber noch als „verrückt“.

Wenn man mit einer Person in einem Elektroauto mitfährt, dann wird man schnell feststellen, dass sie eine „Krankheit“ haben, so Donald Trump. Selbst wenn der Akku noch 3/4 voll ist, denken sie schon über den nächsten Ladestopp nach.

Damit ist vermutlich die „Reichweitenangst“ gemeint, die aber vor allem in Medien gerne als Argument genutzt wird, die bei Fahrern mit Praxiserfahrung nicht wirklich zu finden ist. Und wenn, dann nicht mit einem fast vollen Akku. Die Förderung wurde jedenfalls beendet, weil sie signalisierte, dass jeder ein Elektroauto benötigt.

Der Marktanteil von Elektroautos in den USA liegt aber nur bei 7 Prozent, so der US-Präsident, man habe 60 Prozent des weltweiten Öls, man benötigt das nicht.

Die Disruption wird sehr gerne ignoriert

Die US-Wirtschaft macht also den gleichen Fehler, wie man ihn schon häufiger in der Vergangenheit beobachten konnte, wenn eine Disruption anstand. Man legt den Fokus nur auf den eigenen Markt und versucht die eigene „Stärke“ zu beschützen.

Eine Disruption lässt sich aber selten aufhalten und Unternehmen wie Ford und Co. verlieren den Anschluss und spielen global eine immer kleinere Rolle. Und man hält das bisher größte Unternehmen für Elektroautos unnötig klein, nämlich Tesla. Dort wird man die Krone in diesem Jahr vermutlich an China (BYD) abgeben müssen.

Der US-Präsident mag ein bisschen radikaler in seiner Vorgehensweise sein, aber auch bei uns in Europa und hier in Deutschland denkt man wieder rückschrittlich.

Mobilität | 5. August 2026

Honda: Verbrenner in der Nische sind der Fokus in Europa

Hat Honda überhaupt noch eine Zukunft in Europa? Vor allem jetzt, wo langsam die Elektroautos zulegen und man gerade die… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Elektroauto-Fahrer: „Diese Leute sind verrückt“
Weitere Neuigkeiten
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
PlayStation 5: Sony warnt vor dem Ende der Disc
in Gaming
Avatar: Das Ende der Filme ist plötzlich ein Thema
in Unterhaltung
Dieser Citroën Ami soll Rollstuhlfahrern mehr Freiheit geben
in Mobilität
O2 2
O2 belohnt Freunde werben: Was Kunden jetzt beachten müssen
in Telefónica
Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Hand
3 Milliarden Spieler weltweit: game-Verband fordert neue Rahmenbedingungen
in Gaming
Mobilfunk hebt ab: Telekom testet fliegende Antennen
in Telekom
Disney Mickey Mouse Header
Disney packt TikTok-Inhalte in die eigene App
in Dienste
Amazon verkürzt Rückgabefrist für zahlreiche Produktgruppen
in Handel
Das kostet der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Honda: Verbrenner in der Nische sind der Fokus in Europa
in Mobilität