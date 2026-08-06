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GTA 6: Sehen wir heute den erhofften Trailer 3?

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Gta 6 Jason Duval

Rockstar wollte eine „signifikante“ Werbekampagne für GTA 6 im Sommer feiern, von der bisher aber jede Spur fehlt. Es gab das Cover, den Preis, ein paar Bilder und die Vorbestellungen starteten. Der aktuellste Trailer 2 zeigt aber sogar noch das alte Datum (Mai). Spannendes Marketing für dieses wichtige Spiel sieht anders aus.

Und so langsam neigt sich der Sommer dann auch schon wieder dem Ende, die erste Augustwoche ist fast vorbei und der September und somit Herbst rück näher.

GTA 6: Hinweise für neues Material

Diesen Monat soll es aber noch neues Material geben und vielleicht ja sogar heute. Morgen ist der Investor Call von Take Two, in dessen Vorfeld man schon häufiger wichtige Dinge teilte. Und es gibt Hinweise, dass heute etwas kommen könnte.

Rockstar hat alle Werbeplätze zum 5. August für GTA 5 und RDR 2 auslaufen lassen und bei Reddit und Co. suchen die Fans nach weiteren „Hinweisen“. Von offizieller Seite schweigt Rockstar und das führt langsam auch zu etwas Frust. Kann ich aber gut verstehen, zwei veraltete Trailer sind wahrlich kein „signifikantes“ Marketing.

Irgendwann wird es mal ein neues Video für GTA 6 geben, sicher, aber in etwas mehr als drei Monaten kommt das Spiel schon, viele freuen sich darauf, ich hätte doch mit etwas „mehr“ gerechnet. Man melkt die alte Kuh (GTA Online) schon sehr.

Ich verstehe, dass Rockstar die Fans gerne „überrascht“, aber das ist nicht mehr möglich, es gibt quasi jeden Tag einen „Hinweis“, dass heute ein Trailer kommt. Der heutige Donnerstag wird aber mal wieder gehyped und ja, es gibt gute Hinweise.

Am Ende könnte es aber wieder eine Enttäuschung geben.

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