EU erwägt Verbrenner-Verbot für Firmenflotten und Mietwagenanbieter – Autobranche schlägt Alarm

Laut Medienberichten arbeitet die EU-Kommission an neuen Vorschriften, die ab 2030 ein Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor für Firmenflotten und Mietwagen vorsehen.

Demnach dürften Unternehmen und Mietwagenanbieter nur noch emissionsfreie Fahrzeuge wie Elektroautos neu anschaffen. Laut „Bild am Sonntag“ wären von diesen Plänen etwa 60 Prozent des Neuwagengeschäfts betroffen. Eine offizielle Bestätigung der Details gibt es bisher nicht. Die EU-Kommission kündigte jedoch an, eine Neuregelung im Spätsommer vorstellen zu wollen.

Das Bundesverkehrsministerium hat angekündigt, sich gegen die Pläne zu stellen. Ein Sprecher des Ministeriums betonte, dass man ein solches Verbot „strikt ablehne“ und diese Haltung auch Mietwagenanbietern mitgeteilt habe.

Kritik aus der Automobilbranche und vom Kfz-Gewerbe

Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) kritisiert die Überlegungen und fordert einen stärkeren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Laut VDA-Präsidentin Hildegard Müller ist es nicht ausreichend, nur Ziele festzulegen, ohne die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) bezeichnet die Pläne als „realitätsfern und ökonomisch gefährlich“. Präsident Thomas Peckruhn verweist auf die fehlende Infrastruktur, die instabilen Stromnetze und die hohen Strompreise, welche eine flächendeckende Elektrifizierung großer Fahrzeugflotten erschweren würden. Zudem warnt der ZDK vor höheren Kosten und einem Verlust an Mobilität für Unternehmen und Verbraucher.

Das Kfz-Gewerbe fordert die Bundesregierung auf, sich klar gegen eine verpflichtende Elektrifizierung von Firmen- und Mietwagenflotten auszusprechen. Anstelle eines pauschalen Verbrenner-Verbots seien „technologieoffene Lösungen“ wie E-Fuels oder Wasserstoff notwendig.

Insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen sowie in ländlichen Regionen sieht der Verband große Herausforderungen und befürchtet eine weitere Spaltung zwischen urbanen und ländlichen Räumen. Alles Standpunkte, die man so oder so ähnlich bereits gehört hat.

Wir werden das Thema spätestens dann noch einmal aufgreifen, wenn die EU-Kommission ihre Pläne offiziell vorstellt.

-->