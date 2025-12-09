Eve stellt neue Thermostat-Generation und Wärmesteuerung vor

Das Unternehmen Eve Systems hat die fünfte Generation seines smarten Heizkörperthermostats Eve Thermo vorgestellt und zugleich ein neues Wandthermostat für Fußbodenheizungen angekündigt.

Eve Systems führt das neue Eve Thermo mit kompakterem Design und Matter- sowie Thread-Technologie ein. Das Modell ist laut Unternehmensangaben sofort für 79,95 Euro erhältlich und vollständig mit den bestehenden Sensoren Eve Thermo Control sowie Eve Door & Window kompatibel. Das Gerät integriert sich in gängige Smart-Home-Plattformen und funktioniert ohne Cloud oder Abo.

Das ebenfalls angekündigte Eve Thermostat soll wassergeführte Fußbodenheizungen steuern und im ersten Quartal 2026 erscheinen. Es übernimmt laut Hersteller die gleiche technologische Basis und Designsprache wie Eve Thermo. Beide Produkte unterstützen die Steuerung per App, Sprachbefehl, Touch oder automatisierten Zeitplan.

Eve Thermo bleibt zur bisherigen unverbindlichen Preisempfehlung erhältlich, während das neue Eve Thermostat mit 119,95 Euro starten soll. Laut Anbieter wird das Produkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz angeboten.