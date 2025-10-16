F1-Fans aufgepasst: Gratis-Rennen in EA SPORTS F1 25 starten

EA SPORTS F1 25 bietet vom 16. bis 20. Oktober ein kostenloses Testwochenende auf PS5, Xbox Series X|S und Steam.

Spieler können laut Unternehmensangaben während des Events die FIA Formula One World Championship 2025, Braking Point und My Team 2.0 vollständig nutzen. Das Wochenende fällt zeitgleich mit dem realen Großen Preis der USA in Austin, wo das Fahrerfeld des Spiels seinen Auftritt hat.

Haas Pro Challenge und Ingame-Boni

Im Fokus steht die neue Haas Pro Challenge, bei der Fans gegen Ollie Bearman antreten können. Bearman trat laut Mitteilung auf dem Circuit of the Americas gegen Esteban Ocon an, um die schnellste Runde für das Spiel zu sichern.

Seit dem 15. Oktober können Spieler versuchen, Bearmans Rundenzeit zu schlagen und die Lackierung des Teams für den Großen Preis der USA freizuschalten.

Kernpunkte des Events

Doppel-XP auf Podium-Pass während des Testwochenendes

30 Prozent Rabatt für neue Spieler auf teilnehmenden Plattformen

Alle Fortschritte aus der Testversion werden übernommen

Zugang zu allen Modi inklusive Braking Point und My Team 2.0