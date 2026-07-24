Facebook startet kostenlose Profilverifizierung

Facebook führt eine kostenlose Profilverifizierung für ausgewählte Nutzer ein.

Facebook hat die Einführung von „Facebook Verified“ angekündigt. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Verifizierungsabzeichen für Privatprofile, das laut Meta bestätigen soll, dass sich hinter einem Konto eine echte Person befindet.

Die Freischaltung erfolgt über eine kurze Video-Selfie-Prüfung. Das Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Nutzer und startet zunächst in ausgewählten Märkten, bevor es global verfügbar gemacht wird.

Die Verifizierung setzt voraus, dass das Profil die Gemeinschaftsstandards erfüllt und keine Hinweise auf betrügerisches oder unechtes Verhalten vorliegen. Seiten und ProMode-Konten können das neue Abzeichen nicht nutzen. Laut Unternehmensangaben dauert der Verifizierungsprozess in der Regel nur wenige Minuten.

Facebook Verified soll echte Personen sichtbarer machen

Nach erfolgreicher Prüfung erscheint das Abzeichen zunächst im Profil sowie in Marketplace, Dating und Gruppen. Später soll es auch bei Beiträgen im Feed angezeigt werden. Eine erneute Verifizierung oder ein Abonnement sind laut Meta nicht erforderlich.

Meta betont, dass das Abzeichen lediglich bestätigt, dass ein Profil einer echten Person gehört. Es stellt ausdrücklich keine Empfehlung des Nutzers dar und garantiert weder Vertrauenswürdigkeit noch regelkonformes Verhalten. Auch verifizierte Nutzer bleiben an die geltenden Richtlinien der Plattform gebunden.

Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, weil eine kostenlose Verifizierung die Unterscheidung zwischen echten und künstlich erzeugten Profilen erleichtern kann. Entscheidend wird jedoch sein, wie zuverlässig das Verfahren arbeitet und wie schnell Meta die Funktion weltweit verfügbar macht.

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