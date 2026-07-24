Fintech

CHECK24 bereitet Einführung von Wero vor

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WERO (KI)

Das Vergleichsportal CHECK24 bereitet die Einführung von Wero als zusätzliche Zahlungsmethode vor.

CHECK24 plant, Wero als weitere Zahlungsfunktion für die eigenen Dienste anzubieten. Dies hat das Unternehmen auf Nachfrage gegenüber mobiFlip bestätigt.

Laut Unternehmensangaben wurden die technischen Voraussetzungen für die Anbindung bereits über das interne Payment-Gateway geschaffen.

In den kommenden sechs Monaten soll Wero zunächst in ausgewählten Check-outs eingesetzt werden. Laut CHECK24 dient diese Testphase dazu, erste Erfahrungen zu sammeln und das Potenzial der neuen Zahlungsmethode besser einschätzen zu können.

CHECK24 testet Wero schrittweise

Über eine mögliche Ausweitung des Angebots will das Unternehmen nach eigenen Angaben erst entscheiden, wenn Erkenntnisse aus der Testphase vorliegen. Dabei sollen insbesondere die Kundenakzeptanz sowie die Verfügbarkeit von Wero bei den teilnehmenden Banken berücksichtigt werden.

Ich halte den schrittweisen Ansatz für nachvollziehbar. So kann sich zeigen, wie gut Wero von den Kunden angenommen wird und ob sich eine breitere Einführung bei CHECK24 langfristig lohnt.

Ob die zum CHECK24-Konzern gehörende C24 Bank ebenfalls die Einführung von Wero plant, konnten wir bisher nicht in Erfahrung bringen. Durch die Aussagen von CHECK24 ist jedoch ein kleiner Hoffnungsschimmer entstanden. Sollten sich weitere Details ergeben, werden wir euch selbstverständlich informieren.

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