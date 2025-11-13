News

Fallout: Staffel 2 hat ein Datum bei Prime Video

Amazon schickt Fallout in eine zweite Runde und wird uns noch in diesem Jahr die zweite Staffel der Serie zeigen, die auf einem Spiel von Bethesda basiert. 2025 war immer geplant, jetzt haben wir ein Datum, am 17. Dezember geht es direkt los.

Ich habe zwar, bis heute übrigens, keines der Spiele gespielt, aber die Serie hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen und die neue Staffel steht definitiv auf der Watchlist. Weiter unten gibt es den deutschen Trailer und darunter die englische Version.

