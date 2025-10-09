Provider

Fastweb + Vodafone erreichen 2,5 Gbps über 5G

Autor-Bild
Von
|

Fastweb und Vodafone haben in Rom Tests auf ihrem 5G-Netz durchgeführt und dabei Spitzenwerte von 2,5 Gbps erreicht. Die Ergebnisse zeigen erste Schritte hin zu 5G Advanced, einer Weiterentwicklung der bestehenden 5G-Technologie.

In dem Test wurden sechs Frequenzbänder kombiniert, darunter fünf 4G LTE-Bänder und ein 5G NR-Band mit 1024QAM-Modulation, um die Spektraleffizienz zu erhöhen. Laut Unternehmensangaben erfolgte die Entwicklung in Zusammenarbeit mit Honor, Qualcomm Technologies und Xiaomi.

Die höhere Bandbreite soll Anwendungen wie Augmented Reality, Virtual Reality, immersive Unterhaltung sowie den Einsatz von KI in Industrie und Dienstleistungen unterstützen.

Ausbau und zukünftige Anwendungen

Die neue Netzwerkkonfiguration ist bereits in stark frequentierten Funkstationen in Rom und Mailand implementiert. Fastweb + Vodafone arbeiten zudem an Infrastrukturprojekten, die KI-basierte Optimierungen für bessere Indoor- und Mobilfunkabdeckung ermöglichen. Ziel sei es, den Datenverkehr in Echtzeit auszugleichen und den Energieverbrauch effizienter zu gestalten.

Ich finde es interessant zu beobachten, wie schnell 5G Advanced in der Praxis umgesetzt wird. Gerade für Anwendungen wie AR oder KI-gesteuerte Prozesse könnte das in Zukunft spürbare Auswirkungen haben, auch wenn bisher nur Testreihen in ausgewählten Städten durchgeführt werden.

Freenet

Freenet übernimmt mobilezone Deutschland (Sparhandy, DeinHandy, HIGH, simyo)

Mobilezone Deutschland wird von der freenet AG übernommen. Der Zusammenschluss betrifft mehrere bekannte Mobilfunkmarken und soll bis Ende 2025 abgeschlossen…

8. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Fastweb + Vodafone erreichen 2,5 Gbps über 5G
Weitere Neuigkeiten
Ferrari Elettrica: Das erste Elektroauto klingt wie ein „echtes“ Elektroauto
in Mobilität
Volkswagen Vw Id4 Licht Header
Förderung für Elektroautos kommt zurück
in Mobilität
1und1 Header
1&1: eSIM-Komfortaktivierung gestartet
in 1und1
Stecker Strom
So zuverlässig ist der Strom in Deutschland wirklich
in Marktgeschehen
FBoy Island: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Dating-Show
in Unterhaltung
Vodafone
Vodafone aktualisiert GigaMobil-Tarife
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Das sind die Segment-Spitzenreiter im deutschen Pkw-Markt
in Mobilität
Vodafone Glasfaser
Vodafone und Westconnect erweitern Glasfaser-Kooperation
in Vodafone
Anke Engelke spielt Zugchefin in neuer DB-Serie
in Mobilität
Euro Bank Geld
Ab heute wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech