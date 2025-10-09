Unterhaltung

FBoy Island: Prime Video veröffentlicht Trailer zur neuen Dating-Show

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur neuen Dating-Show FBoy Island veröffentlicht. Die Sendung startet am 20. Oktober exklusiv auf der Plattform.

Drei Frauen, darunter die „Reality-Bekanntheit“ Aurelia Lamprecht, begeben sich auf eine Insel, um dort den passenden Partner zu finden. Auf der Insel treffen sie auf eine Gruppe Männer, die entweder ernsthafte Absichten verfolgen oder lediglich auf den Gewinn von 50.000 € aus sind.

Es liegt an den Frauen, zwischen den „Nice Guys“ und den „FBoys“ zu unterscheiden, um die wahren Absichten der Kandidaten zu erkennen (laut Unternehmensangaben).

Konzept und Produktion von FBoy Island

Die Show wird von Warner Bros. ITVP Deutschland produziert, verantwortlich ist Head of Entertainment Andrea Jajeh. Die Executive Producerin ist Jenny Haupt, Producer ist Sven Dunker. Die Regie übernehmen Roland Gross und Lars Kämpgen. Moderiert wird die Sendung von Lola Weippert, die die Teilnehmer durch die verschiedenen Herausforderungen und Wendungen führt.

Typisch „Trash TV“, würde ich sage, aber das zieht ja aktuell auf sämtlichen Streaming-Plattformen ganz gut …

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

