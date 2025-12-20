Fehlverhalten am Steuer: Was das Alter verrät

Die Unfallursachen bei Autounfällen unterscheiden sich je nach Altersgruppe deutlich.

Ältere Autofahrer werden bei Unfällen mit Personenschaden am häufigsten für falsches Verhalten beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren sowie für das Missachten von Vorfahrt oder Vorrang verantwortlich gemacht.

Bei den 18- bis 24-Jährigen sind dagegen nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelnder Abstand die häufigsten Fehler. In der Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen überwiegen ebenfalls fehlerhaftes Abbiegen und Vorfahrtsfehler, wobei letztere etwas seltener sind.

Unfallbeteiligung und Folgen nach Altersgruppen

Im Jahr 2024 waren rund 312.000 Autofahrer an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt. Davon waren 45.000 zwischen 18 und 24 Jahre alt, 205.000 zwischen 25 und 64 Jahre und 48.000 mindestens 65 Jahre. Ältere Autofahrer sind mit einem Anteil von 16,0 % seltener an Unfällen beteiligt als ihr Bevölkerungsanteil von 22,7 % vermuten ließe.

Bei jungen Fahrern ist das Verhältnis umgekehrt: Sie sind mit 15,0 % der Unfallbeteiligten überrepräsentiert, obwohl ihr Bevölkerungsanteil nur 7,2 % beträgt. Die geringere Unfallbeteiligung älterer Menschen wird unter anderem auf ihr selteneres Teilnehmen am Straßenverkehr zurückgeführt.

Fehlverhalten im Überblick:

Ältere: Falsches Verhalten beim Abbiegen (22,0 %), Missachten von Vorfahrt (20,9 %)

Junge: Nicht angepasste Geschwindigkeit (19,7 %), mangelnder Abstand (19,2 %)

Mittlere Altersgruppe: Fehler beim Abbiegen (20,5 %), Vorfahrtsfehler (17,9 %)

Alkoholeinfluss: Bei 18- bis 24-Jährigen (3,5 %), 25- bis 64-Jährigen (3,9 %), 65plus (1,0 %)

Körperliche/geistige Einschränkungen: 65plus (4,8 %), 18-24 (0,8 %), 25-64 (1,4 %)

Ältere und besonders junge Autofahrer werden im Falle eines Unfalls häufiger als Hauptverursacher eingestuft: 68,4 % der 65plus und 65,9 % der 18- bis 24-Jährigen wurden hauptsächlich für den Unfall verantwortlich gemacht, während der Anteil bei der mittleren Altersgruppe mit 52,3 % deutlich niedriger liegt.

Bei den Todesopfern sind ältere Autofahrer mit 37,3 % überrepräsentiert, obwohl sie nur 12,7 % aller Verunglückten stellen, so das Statistische Bundesamt.

Ich finde die Zahlen eindrücklich, weil sie zeigen, dass das Risikoprofil am Steuer stark vom Alter abhängt, sowohl bei der Ursache als auch bei den Folgen von Unfällen. Überrascht hat mich die Erhebung allerdings weniger.