Mobilität

Fehlverhalten am Steuer: Was das Alter verrät

Autor-Bild
Von
|
Unfall

Die Unfallursachen bei Autounfällen unterscheiden sich je nach Altersgruppe deutlich.

Ältere Autofahrer werden bei Unfällen mit Personenschaden am häufigsten für falsches Verhalten beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren sowie für das Missachten von Vorfahrt oder Vorrang verantwortlich gemacht.

Bei den 18- bis 24-Jährigen sind dagegen nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelnder Abstand die häufigsten Fehler. In der Altersgruppe der 25- bis 64-Jährigen überwiegen ebenfalls fehlerhaftes Abbiegen und Vorfahrtsfehler, wobei letztere etwas seltener sind.

Unfallbeteiligung und Folgen nach Altersgruppen

Im Jahr 2024 waren rund 312.000 Autofahrer an einem Unfall mit Personenschaden beteiligt. Davon waren 45.000 zwischen 18 und 24 Jahre alt, 205.000 zwischen 25 und 64 Jahre und 48.000 mindestens 65 Jahre. Ältere Autofahrer sind mit einem Anteil von 16,0 % seltener an Unfällen beteiligt als ihr Bevölkerungsanteil von 22,7 % vermuten ließe.

Bei jungen Fahrern ist das Verhältnis umgekehrt: Sie sind mit 15,0 % der Unfallbeteiligten überrepräsentiert, obwohl ihr Bevölkerungsanteil nur 7,2 % beträgt. Die geringere Unfallbeteiligung älterer Menschen wird unter anderem auf ihr selteneres Teilnehmen am Straßenverkehr zurückgeführt.

Fehlverhalten im Überblick:

  • Ältere: Falsches Verhalten beim Abbiegen (22,0 %), Missachten von Vorfahrt (20,9 %)
  • Junge: Nicht angepasste Geschwindigkeit (19,7 %), mangelnder Abstand (19,2 %)
  • Mittlere Altersgruppe: Fehler beim Abbiegen (20,5 %), Vorfahrtsfehler (17,9 %)
  • Alkoholeinfluss: Bei 18- bis 24-Jährigen (3,5 %), 25- bis 64-Jährigen (3,9 %), 65plus (1,0 %)
  • Körperliche/geistige Einschränkungen: 65plus (4,8 %), 18-24 (0,8 %), 25-64 (1,4 %)

Ältere und besonders junge Autofahrer werden im Falle eines Unfalls häufiger als Hauptverursacher eingestuft: 68,4 % der 65plus und 65,9 % der 18- bis 24-Jährigen wurden hauptsächlich für den Unfall verantwortlich gemacht, während der Anteil bei der mittleren Altersgruppe mit 52,3 % deutlich niedriger liegt.

Bei den Todesopfern sind ältere Autofahrer mit 37,3 % überrepräsentiert, obwohl sie nur 12,7 % aller Verunglückten stellen, so das Statistische Bundesamt.

Ich finde die Zahlen eindrücklich, weil sie zeigen, dass das Risikoprofil am Steuer stark vom Alter abhängt, sowohl bei der Ursache als auch bei den Folgen von Unfällen. Überrascht hat mich die Erhebung allerdings weniger.

Mercedes-Benz VLE: Der Elektro-Van feiert im März Weltpremiere

Der Mercedes-Benz VLE markiert den Beginn einer neuen Fahrzeuggeneration auf Basis einer modularen Van-Architektur. Mercedes-Benz hat die Weltpremiere seines neuen…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Fehlverhalten am Steuer: Was das Alter verrät
Weitere Neuigkeiten
Visa bietet Stablecoin-Beratung in Europa an
in Fintech
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Bundesweiter Funktionstest des ASA-Systems über DAB+ angelaufen
in Dienste
Neue 5G-Zahlen zeigen Fortschritte beim Netzausbau
in Provider
Volkswagen Vw Id Buzz Header
Volkswagen überrascht mit Ende des VW ID Buzz in den USA
in Mobilität
Smartphone-Trend 2026: Höhere Preise und weniger Nachfrage
in Smartphones
Amazon Alexa Plus Logo
Alexa, beantworte die Türklingel für mich
in Dienste
Joyn
Joyn erweitert Anime-Angebot durch Sony-Partnerschaft
in News
Vw Polo 2021 Teaser
Volkswagen kündigt Aus für günstige Verbrenner an
in Mobilität
Audi: Die Krise erreicht ihren „Höhepunkt“
in Mobilität
Samsung überrascht mit Chip-Ankündigung für neues Flaggschiff
in Smartphones