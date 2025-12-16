Mercedes-Benz VLE: Der Elektro-Van feiert im März Weltpremiere

Mobilität

Der Mercedes-Benz VLE markiert den Beginn einer neuen Fahrzeuggeneration auf Basis einer modularen Van-Architektur.

Mercedes-Benz hat die Weltpremiere seines neuen vollelektrischen Modells VLE für den 10. März 2026 in Stuttgart angekündigt. Der Hersteller bezeichnet den VLE als das erste Fahrzeug, das auf einer vollständig neu entwickelten, skalierbaren Van-Architektur basiert. Dieses Konzept soll laut Mercedes-Benz die Grundlage für künftige elektrische Nutz- und Freizeitfahrzeuge bilden.

Der VLE verbindet laut Unternehmensangaben das komfortable Fahrgefühl einer Limousine mit der Funktionalität eines Mehrzweckwagens. Das Modell bietet Platz für bis zu acht Personen und sei mit neuen Ausstattungslösungen konzipiert, die den Innenraum vielseitig nutzbar machen.

Die geplante Modellpalette reicht von Familien- und Freizeitvarianten bis zu hochwertigen Shuttle-Fahrzeugen, so Mercedes.

Mercedes-Benz VLE startet Elektro-Offensive bei Vans

Mit dem Marktstart des VLE setzt das Unternehmen seine Elektrifizierungsstrategie im Bereich der Vans fort. Stuttgart als Ort der Weltpremiere soll dabei den Bezug zur Geschichte der Marke unterstreichen, da hier die Wurzeln des Automobilbaus liegen. Details zu Leistung, Reichweite und Preisen will der Hersteller zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Ich persönlich bin sehr gespannt auf das Fahrzeug. Ich fahre bisher einen kompakten Mercedes-Van und sehe noch große Lücken im Bereich dieser Fahrzeugklasse im Elektrobereich. Ich befürchte nur, dass er mich preislich aus den Socken hauen wird.

Mercedes-Benz VLE Entwicklungsfahrt Stuttgart-Rom

