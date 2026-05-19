Vodafone macht WM-Tore im TV schneller sichtbar

Vodafone kündigt zur Fußball-WM eine schnellere Übertragung von Live-Bildern im Kabelnetz an.

Vodafone hat auf der Fachmesse ANGACOM eine technische Optimierung für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft vorgestellt. Laut Unternehmensangaben sollen Zuschauer Spiele von ARD und ZDF über das Kabelnetz künftig mit geringerer Verzögerung sehen. Die Technik trägt den Namen „Jubel-Booster“ und wird pünktlich zum Start des Turniers aktiviert.

Hintergrund sind Verzögerungen bei digitalen TV-Übertragungen. Während analoge Fernsehsignale früher nahezu ohne wahrnehmbare Latenz ankamen, entstehen heute durch digitale Verarbeitungsschritte zeitliche Unterschiede. Besonders beim Internetfernsehen können laut Vodafone zusätzliche Verzögerungen durch Streaming-Technik, Endgeräte und Netzqualität auftreten.

Vodafone beschleunigt WM-Übertragungen im Kabelnetz

Vodafone erklärt, dass für die WM ein früher verfügbares TV-Signal von ARD und ZDF direkt im Kabelnetz verteilt werde. Zusätzliche Verarbeitungsschritte entfallen dadurch. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Live-Bilder dadurch rund zwei Sekunden früher beim Zuschauer ankommen als bisher.

Bereits bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 hatte Vodafone eine ähnliche Technik eingesetzt. Laut einem damaligen Vergleich des Fachmagazins c’t war das Signal im Kabel-TV schneller als bei Satellitenempfang und vielen IPTV-Angeboten.