So sieht der elektrische Ferrari „Luce“ von Innen aus

Ferrari wird uns 2026 das erste Elektroauto der Marke zeigen, bis zum finalen Design müssen wir uns aber noch gedulden, denn das kommt erst im Mai. Aber man hat das Marketing schon seit Ende 2025 gestartet und heute geht es weiter.

Der Ferrari Luce, wie das erste Elektroauto der Italiener heißen soll, bekommt einen ganz neuen Innenraum für „eine neue Ära“ bei Ferrari. Es gibt ein Lenkrad, ein zentrales Display, Steuerelemente für den Fahrer und Bedienelemente in der Mitte:

Das sieht jetzt nicht nach der digitalen Zukunft aus, die man mittlerweile auch bei der ein oder anderen Sportmarke vorfindet, aber Ferrari kann sich das womöglich erlauben. Viel spannender wird, ob die Kunden den elektrischen Antrieb kaufen.

Kleiner Funfact: Der Innenraum wurde u.a. auch von LoveFrom mitentwickelt, der Firma von Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple. Das iPhone und die anderen Apple-Produkte dienten also auch als Vorlage, was man durchaus sieht.