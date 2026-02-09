Mobilität

So sieht der elektrische Ferrari „Luce“ von Innen aus

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Ferrari wird uns 2026 das erste Elektroauto der Marke zeigen, bis zum finalen Design müssen wir uns aber noch gedulden, denn das kommt erst im Mai. Aber man hat das Marketing schon seit Ende 2025 gestartet und heute geht es weiter.

Der Ferrari Luce, wie das erste Elektroauto der Italiener heißen soll, bekommt einen ganz neuen Innenraum für „eine neue Ära“ bei Ferrari. Es gibt ein Lenkrad, ein zentrales Display, Steuerelemente für den Fahrer und Bedienelemente in der Mitte:

Das sieht jetzt nicht nach der digitalen Zukunft aus, die man mittlerweile auch bei der ein oder anderen Sportmarke vorfindet, aber Ferrari kann sich das womöglich erlauben. Viel spannender wird, ob die Kunden den elektrischen Antrieb kaufen.

Kleiner Funfact: Der Innenraum wurde u.a. auch von LoveFrom mitentwickelt, der Firma von Jony Ive, dem ehemaligen Chefdesigner von Apple. Das iPhone und die anderen Apple-Produkte dienten also auch als Vorlage, was man durchaus sieht.

Nissan Logo Header

Nissan setzt ebenfalls wieder mehr auf Verbrenner

Die Nachfrage nach Elektroautos wächst weiter, aber einige Marken tun sich mit dem Wandel zunehmend schwer. Zum einen, weil die…

9. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Dom 🏆
    sagt am

    Ist das ein Display hinter dem Lenkrad oder warum ist da so viel unnötiger Rand um die Instrumente?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / So sieht der elektrische Ferrari „Luce“ von Innen aus
Weitere Neuigkeiten
Skoda Epiq: Diese drei Versionen gibt es zum Start
in Mobilität
Überrascht uns Apple bald mit AirPods Pro 4?
in Audio
Nissan Logo Header
Nissan setzt ebenfalls wieder mehr auf Verbrenner
in Mobilität
fraenk Datenpolster vor dem Ablauf: Wie geht es weiter?
in Provider
„Eine Brise der PlayStation Studios“: Sony kündigt PS5-Event an
in Gaming
Congstar
congstar stockt Prepaid-Jahrespaket auf – jetzt mit 240 GB
in Provider
Apple iPhone 18 Pro bekommt zwei Kamera-Upgrades und mehr Akku
in Smartphones
Fahren Autobahn
Pauschale Tempolimits sind nicht die Lösung – sagt ein Automobilclub
in Mobilität
Dhl Paket Gogreen Delivery
DHL darf Pakete weiterhin „einfach“ beim Nachbarn abgeben – Verbraucherschützer scheitern vor Gericht
in Dienste
Apotheken Umschau Medicus: Neues Printmagazin geht an den Start
in Marktgeschehen