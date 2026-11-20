Die 1822direkt erhöht ab dem 20. November 2026 ihre Festgeldzinsen für Neukunden bei zwei Laufzeiten auf bis zu 3,00 Prozent pro Jahr.

Die Anpassung beim Festgeld der 1822direkt betrifft Anlagen mit zwölf Monaten und zwei Jahren Laufzeit. Bei beiden Varianten steigt der Zinssatz um jeweils 0,10 Prozentpunkte. Die übrigen Konditionen bleiben unverändert. Wer sein Geld für fünf Jahre fest anlegt, erhält weiterhin den höchsten angebotenen Zinssatz von 3,10 Prozent jährlich.

1822direkt Festgeld: Alle Zinssätze im Überblick

Für Neukunden, die ab dem 20. November 2026 ein Festgeldkonto bei der 1822direkt eröffnen, gelten folgende garantierte Zinssätze:

Interessant ist vor allem die zweijährige Laufzeit. Hier gibt es inzwischen denselben jährlichen Zinssatz wie bei drei oder vier Jahren. Wer sich für fünf Jahre bindet, bekommt dagegen lediglich 0,10 Prozentpunkte mehr pro Jahr.

Mindestens 5.000 Euro für das Festgeld erforderlich

Die 1822direkt verlangt eine Mindesteinlage von 5.000 Euro. Maximal können 1.000.000 Euro angelegt werden. Die Kontoführung ist kostenlos, die Eröffnung des Festgeldkontos erfolgt online. Zudem verweist die Bank auf die deutsche Einlagensicherung.

Neukunden erhalten bei der Eröffnung automatisch ein kostenloses Tagesgeldkonto als Verrechnungskonto. Für dieses gilt die Basisverzinsung gemäß Preisverzeichnis.

Die höheren Zinsen sind zwar willkommen, fallen mit jeweils 0,10 Prozentpunkten aber überschaubar aus. Bei einer Anlage von 10.000 Euro entspricht das rechnerisch gerade einmal 10 Euro zusätzlichen Zinsen pro Jahr. Wer die neuen Festgeldkonditionen der 1822direkt nutzen möchte, muss sein Geld außerdem für die gewählte Laufzeit fest anlegen.

Zum 1822direkt Festgeldkonto →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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