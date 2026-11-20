Der TÜV-Report 2027 zeigt: Jedes fünfte Auto fällt durch die Hauptuntersuchung, während Tesla und MG bei jungen Fahrzeugen enttäuschen.

Für den aktuellen Report wurden rund 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen zwischen Juli 2025 und Juni 2026 ausgewertet. Die Quote erheblicher oder gefährlicher Mängel sank leicht auf 20,9 Prozent. Weitere 12,4 Prozent der Fahrzeuge hatten geringe Mängel, während 66,7 Prozent ohne Beanstandungen blieben.

TÜV-Report 2027: Mazda gewinnt, Tesla verliert

Gesamtsieger bei den zwei bis drei Jahre alten Fahrzeugen ist der Mazda CX-60 mit lediglich 2,3 Prozent erheblichen Mängeln. Dahinter folgen der Mercedes GLA (2,9 Prozent) und der elektrische Mazda MX-30 (3,0 Prozent).

Am anderen Ende der Rangliste stehen ausschließlich Elektroautos:

Tesla Model 3: 12,5 Prozent, Platz 107

MG4: 16,0 Prozent, Platz 108

Tesla Model Y: 18,5 Prozent, Platz 109

Das Model Y erreicht damit den höchsten Mängelwert dieser Altersklasse seit dem TÜV-Report 2015. Besonders auffällig sind Achsaufhängungen und Bremsscheiben. Allerdings liegt seine durchschnittliche Laufleistung mit 58.000 Kilometern über dem Vergleichswert von 47.000 Kilometern.

Beim MG4 werden Bremsscheiben sogar bei 10,3 Prozent der Fahrzeuge beanstandet. Der Altersklassendurchschnitt beträgt lediglich 1,0 Prozent.

Technische Bilanz: E-Autos bei der ersten HU

Platz Elektroauto Mängelquote 3 Mazda MX-30 e-Skyactiv 3,0 % 5 Audi Q8 e-tron 3,2 % 6 Mini Cooper SE 3,3 % 8 Mercedes-Benz EQA 3,5 % 14 Mercedes-Benz EQB 4,1 % 16 Hyundai Ioniq 5 4,2 % 20 Smart Fortwo EQ 4,3 % 29 Fiat 500e 4,6 % 37 Hyundai Kona Elektro 4,9 % 39 Renault Twingo Z.E. 5,0 % 53 BMW i3 5,7 % 59 Opel Corsa-e 6,0 % 66 Renault Zoe 6,2 % 66 Cupra Born 6,2 % 70 Peugeot e-2008 6,4 % 71 Skoda Enyaq 6,5 % 77 VW e-up 6,8 % 79 VW ID.3 6,9 % 83 Peugeot e-208 7,0 % 83 VW ID.4/ID.5 7,0 % 93 Opel Mokka-e 8,0 % 102 Renault Megane E-Tech 10,0 % 106 Dacia Spring 11,1 % 107 Tesla Model 3 12,5 % 108 MG4 16,0 % 109 Tesla Model Y 18,5 %

Elektroautos zeigen große Qualitätsunterschiede

Dass Elektroautos keineswegs grundsätzlich schlechter abschneiden, zeigen der Audi Q8 e-tron, der Mini Cooper SE und der Mercedes EQA. Alle drei landen bei den jungen Fahrzeugen unter den besten zehn.

Mit zunehmendem Alter werden die Unterschiede noch deutlicher. Bei den vier bis fünf Jahre alten Autos gewinnt der Audi Q8 e-tron mit 3,3 Prozent das gesamte Ranking. Das Tesla Model 3 erreicht bei den sechs bis sieben Jahre alten Fahrzeugen dagegen 27,9 Prozent und landet auf dem letzten Platz.

Elektroautos im Alter von vier bis fünf Jahren

Platz Elektroauto Mängelquote 1 Audi Q8 e-tron 3,3 % 9 Peugeot e-2008 5,5 % 11 Renault Twingo Z.E. 5,7 % 12 Mazda MX-30 e-Skyactiv 6,1 % 15 Fiat 500e 6,7 % 15 Hyundai Kona Elektro 6,7 % 18 Smart Fortwo EQ 6,9 % 25 Peugeot e-208 7,3 % 28 Opel Mokka-e 7,8 % 39 Skoda Enyaq 8,5 % 41 BMW i3 8,6 % 56 Opel Corsa-e 9,7 % 62 VW ID.3 10,2 % 70 VW e-Up 10,8 % 77 Renault Zoe 11,4 % 81 VW ID.4/ID.5 12,1 % 93 Mini Cooper SE 18,1 % 100 Tesla Model 3 21,8 %

Ältere Autos und neue Prüfanforderungen

Deutschlands Pkw sind inzwischen durchschnittlich 10,9 Jahre alt. Entsprechend steigt auch die Mängelquote: Bei den zehn bis elf Jahre alten Fahrzeugen liegt sie bei 21,9 Prozent.

Der TÜV-Verband fordert deshalb eine modernisierte Hauptuntersuchung. Künftig sollen unter anderem Fahrerassistenzsysteme, Softwarestände und die elektrische Sicherheit von Hochvoltbatterien umfassender geprüft werden.

Gerade bei gebrauchten Elektroautos wäre außerdem eine unabhängige Bewertung des Batteriezustands interessant. Bislang beschränkt sich die HU bei der Hochvoltbatterie im Wesentlichen auf eine Sichtprüfung.

Die Präsentation des TÜV-Reports 2027 inklusive vieler interessanter Daten könnt ihr in diesem PDF einsehen.

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