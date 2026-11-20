EDEKA smart erhöht während der Black Weeks das Datenvolumen seines Jahrespakets PREMIUM auf 360 GB. Der Preis bleibt bei 94,95 Euro.

Die Aktion bei EDEKA smart läuft vom 20. November bis einschließlich 6. Dezember 2026. Kunden erhalten in diesem Zeitraum 120 GB zusätzliches Datenvolumen gegenüber dem regulären Jahrespaket. Damit stehen monatlich 30 GB zur Verfügung, die sich im 5G-Netz der Telekom nutzen lassen. Die Aktion erinnert an den vergleichbaren Deal der Telekom.

EDEKA smart Jahrespaket PREMIUM im Überblick

Aktionspreis: 94,95 Euro

94,95 Euro Datenvolumen: 360 GB für ein Jahr (30 GB monatlich) inkl. zusätzliches Datenvolumen: 120 GB

360 GB für ein Jahr (30 GB monatlich) Netz: Telekom mit 5G

Telekom mit 5G Telefonie: Flatrate in alle deutschen Netze

Flatrate in alle deutschen Netze SMS: Flatrate in alle deutschen Netze

Flatrate in alle deutschen Netze Roaming: EU-Roaming inklusive Großbritannien und Schweiz

EU-Roaming inklusive Großbritannien und Schweiz Startguthaben: 100 Euro (nicht „on top“, bei Neuaktivierung wird das Startguthaben automatisch gutgeschrieben und mit dem Preis des Prepaid-Tarifs für den ersten Abrechnungszeitraum verrechnet.)

100 Euro (nicht „on top“, bei Neuaktivierung wird das Startguthaben automatisch gutgeschrieben und mit dem Preis des Prepaid-Tarifs für den ersten Abrechnungszeitraum verrechnet.) Wechselbonus: 10 Euro bei Rufnummernmitnahme

10 Euro bei Rufnummernmitnahme PAYBACK: Tarif aktivieren und 150 PAYBACK °Punkte gratis sichern. Nur bis zum 30. November 2026.

Tarif aktivieren und 150 PAYBACK °Punkte gratis sichern. Nur bis zum 30. November 2026. Aktionszeitraum: 20. November bis 6. Dezember 2026

20. November bis 6. Dezember 2026 Angebot: EDEKA smart Jahrespaket PREMIUM

Rechnerisch kostet das Jahrespaket rund 7,91 Euro pro Monat, wenn man den einmaligen Paketpreis von 94,95 Euro auf zwölf Monate verteilt. Das zusätzliche Datenvolumen macht die Aktion vor allem für Nutzer interessant, die regelmäßig größere Datenmengen benötigen.

Für wen lohnt sich das Jahrespaket?

Mit 30 GB pro Monat bietet das Jahrespaket PREMIUM ausreichend Spielraum für eine intensivere mobile Internetnutzung. Interessant ist außerdem die Kombination aus Telekom-Netz, Telefonie- und SMS-Flatrate sowie dem eingeschlossenen Roaming in Großbritannien und der Schweiz.

Wer mit 30 GB monatlich gut auskommt und seinen Mobilfunk für ein Jahr im Voraus bezahlen möchte, bekommt während der Black Weeks deutlich mehr Datenvolumen zum unveränderten Paketpreis. Wenignutzer dürften dagegen auch mit einem kleineren Datenpaket auskommen.

Zu Edeka smart →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗