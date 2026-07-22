fraenk: Der Dark Mode ist da

Die Mobilfunkmarke fraenk hatte ihrer App vor kurzem ein größeres Update verpasst, welches die Basis für neue Funktionen gelegt hat. Jetzt baut man darauf auf.

Mit dem Update auf Version 2.1.0 erhält die fraenk-App einen Dark Mode. Laut fraenk orientiert sich die Darstellung automatisch an den Systemeinstellungen des Smartphones. Ist auf dem Gerät der Dunkelmodus aktiviert, wird auch die App entsprechend dargestellt. Die neue Version wird ab sofort für iOS verteilt. Für Android sollte die Verteilung ebenfalls begonnen haben.

fraenk-App 2.1.0 bringt automatischen Dark Mode

Laut fraenk soll der neue Dunkelmodus unter anderem die Augen schonen und auf Geräten mit OLED-Display den Energieverbrauch reduzieren. Die Umstellung erfolgt automatisch, ohne dass Nutzer die Funktion separat in der App aktivieren müssen.

Die wichtigsten Neuerungen:

Dark Mode in der fraenk-App

Automatische Anpassung an die Systemeinstellungen

Version 2.1.0 für iOS und Android

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

25 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX5)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

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