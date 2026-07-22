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fraenk: Der Dark Mode ist da

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Die Mobilfunkmarke fraenk hatte ihrer App vor kurzem ein größeres Update verpasst, welches die Basis für neue Funktionen gelegt hat. Jetzt baut man darauf auf.

Mit dem Update auf Version 2.1.0 erhält die fraenk-App einen Dark Mode. Laut fraenk orientiert sich die Darstellung automatisch an den Systemeinstellungen des Smartphones. Ist auf dem Gerät der Dunkelmodus aktiviert, wird auch die App entsprechend dargestellt. Die neue Version wird ab sofort für iOS verteilt. Für Android sollte die Verteilung ebenfalls begonnen haben.

fraenk-App 2.1.0 bringt automatischen Dark Mode

Laut fraenk soll der neue Dunkelmodus unter anderem die Augen schonen und auf Geräten mit OLED-Display den Energieverbrauch reduzieren. Die Umstellung erfolgt automatisch, ohne dass Nutzer die Funktion separat in der App aktivieren müssen.

Die wichtigsten Neuerungen:

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

  • 25 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft
    • nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX5)
  • max. 50 Mbit/s im Download (5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload
  • Telefonie- und SMS-Flat
  • Telekom-Netz
  • 10 Euro monatlich, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)
  • Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis
  • Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich
  • Nur online buchbar über die fraenk-App
  • Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich
  • VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)
  • Optionen für mehr Datenvolumen
    • + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat
    • + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat
    • + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)
  • EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive
  • Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)
  • Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert. 

Zur fraenk Mobilfunk-App →

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