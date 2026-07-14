fraenk veröffentlicht App-Version 2.0.0 mit frischem Design

Die Mobilfunkmarke fraenk hat ihre App mit Version 2.0.0 grundlegend überarbeitet.

Mit dem aktuellen Update erhält die fraenk-App ein neues Design und eine angepasste Benutzeroberfläche. Laut fraenk soll die Anwendung dadurch übersichtlicher wirken und die Bedienung einfacher machen. Nutzer sollen wichtige Bereiche wie Verbrauch, Optionen und Einstellungen schneller erreichen können.

Die neue Version wird derzeit verteilt. Der Anbieter hebt insbesondere die veränderte Darstellung und die zentrale Übersicht der wichtigsten Funktionen hervor. Konkrete technische Änderungen oder zusätzliche Funktionen nennt fraenk in der Ankündigung nicht.

fraenk App 2.0 mit neuem Design und verbesserter Übersicht

Mit der Version 2.0.0 liegt der Schwerpunkt vor allem auf der optischen Überarbeitung der Anwendung. Die verschiedenen Verwaltungsbereiche des Mobilfunktarifs sollen nach dem Update klarer strukturiert sein. Nutzer können ihre Tarifinformationen und Einstellungen weiterhin direkt über die App verwalten.

Die wichtigsten genannten Änderungen:

neues App-Design mit überarbeiteter Oberfläche

bessere Übersicht über Verbrauch und Optionen

vereinfachter Zugriff auf Einstellungen

Meiner Meinung nach ist das Update eine typische Weiterentwicklung einer Mobilfunk-App, bei der vor allem die Nutzerführung im Mittelpunkt steht. Ob die neue Oberfläche einen spürbaren Vorteil im Alltag bringt, bezweifle ich jedoch. Dafür hat sich zu wenig geändert. Eventuell dient sie aber als solide Basis für zukünftige Funktionen.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

fraenk Mobilfunk im Telekom-Netz – die Details

25 GB Daten + 5 Extra-GB dauerhaft nur mit Freunde-Code (z. B. TARIFFUXX5)

Daten + dauerhaft max. 50 Mbit/s im Download ( 5G und LTE) + 25 Mbit/s im Upload

und LTE) + 25 Mbit/s im Upload Telefonie- und SMS-Flat

Telekom-Netz

10 Euro monatlich , Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift)

, Zahlung per PayPal (oder SEPA-Lastschrift) Keine Mindestvertragslaufzeit, monatlich kündba r, kein Bereitstellungspreis

r, kein Bereitstellungspreis Auch mit der fraenk eSIM bestellbar + eSIM für Bestandskunden möglich

Nur online buchbar über die fraenk-App

online buchbar über die fraenk-App Rufnummernmitnahme vom vorherigen Mobilfunkanbieter möglich

VoLTE und WiFi Calling inklusive (abhängig vom Smartphone)

(abhängig vom Smartphone) Optionen für mehr Datenvolumen + 25 GB Datenvolumen zusätzlich für 5 Euro pro Monat + 5 GB Datenvolumen für 5 Euro bis zu zehnmal im Monat + Unlimited Datenvolumen für 7 Euro buchbar (max. 10-mal pro Monat)

EU-Roaming inkl. Schweiz ohne Aufpreis inklusive

Service via Chat in der fraenk App (Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr und Sonntag von 9 bis 18 Uhr)

Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar; Anrufe und SMS zu ausländischen Rufnummern (aus Deutschland heraus) sind erst nach Aktivierung (bzw. über WLAN Call) möglich; keine Nutzung außerhalb des EU-Auslands

Fraenk wird von der Telekom Deutschland GmbH angeboten und technisch durch die congstar GmbH realisiert.

Zur fraenk Mobilfunk-App →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.